Nova prognoza RHMZ: Hladnije vreme, kiša do petka, sneg u pojedinim krajevima

Sutra će biti pretežno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne mestimično s kišom, a posle podne i uveče kiša se očekuje uglavnom u južnim i jugoistočnim, a u toku noći ponegde i u centralnim krajevima, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umeren zapadni i severozapadni vetar, a na jugu ujutro i pre podne južni i jugozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura će biti od 3 do 11 stepeni, najviša dnevna od 7 stepeni na severu do 14 na jugoistoku. U toku noći očekuje se da će temperatura biti u daljem padu, pa se na zapadu i jugozapadu, kao i u planinskim predelima južne Srbije, očekuje sneg. U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno i hladnije, ujutro i delom pre podne s kišom