RHMZ je upravo izbacio novu prognozu do kraja nedelje: Evo kad će se zabeleti i niži delovi Srbije

Večeras kiša, sutra dosta hladnije, a do vikenda će se zabeleti i niži predeli u Srbiji.

Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, vetrovito i uglavnom suvo, a na istoku Srbije i sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Najviša temperatura od 14 do 18 °C, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko 8 °C. Kiša koja će uveče zahvatiti zapadne i severne, tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlјe uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac, najavio je Republički