Novo naoblačenje sa kišom stiže večeras, u četvrtak zbog snega žuti meteoalarm u pola zemlje

Republički hidrometeorološki zavod objavio je da će novo naoblačenje sa kišom večeras zahvatiti zapadne i severne krajeve, a da će se tokom noći proširiti i na ostale krajeve naše zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac

Od srede do kraja sedmice hladnije i to posebno u četvrtak i petak. Printscreen/ RHMZ Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima. Žuti meteoalarm na snazi je u sredu na istoku, jugoistoku zemlje i na Kosmetu zbog kiše. Printscreen/ RHMZ U četvrtak je žuti meteoalarm na snazi zbog snega ili leda na zapadu, jugozapadu zemlje i na Kosmetu, a u jugoistočnoj