Poludelo vreme: Od prolećnih temperatura do zimskog kolapsa za 48 sati: U Beogradu -2, RHMZ popalio alarme

Sreda donosi oblačno i svežije vreme sa kišom i meteoalarmom za jugoistočnu Srbiju zbog obilnih padavina U četvrtak će biti osetno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom u nižim predelima, dok je sever zemlje suv ujutru Vreme u Srbiji kao da je poludelo, a pred nama je pravi rolerkoster! Nakon današnjih prolećnih temperatura i naglog otopljenja, već od srede kreće preokret. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je zahlađenje, sneg i susnežicu i u nižim