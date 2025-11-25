Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom 25.novembra, „Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“, Lokalni ombusman Grada Kragujevca, Opština Knić, Aranđelovac, Rača, skreće pažnju javnosti na neophodnost prevencije i suzbijanja svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Nasilje nad ženama ostaje jedan od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava, pa stoga pozivamo institucije, organizacije i građane da svi zajedno delujemo kroz edukaciju, prijavljivanje nasilja, jačanje servisa podrške i stvaranja sigurnog okruženja za žrtve nasilja. Kao društvo i odgovorni pojedinci se moramo boriti protiv svih oblika nasilja nad ženama. Nasilje nije i ne sme biti privatna stvar! Ono zahteva visoki stepen odgovornosti institucija, rad