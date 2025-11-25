Tramp i Zelenski ulaze u ključne pregovore o mirovnom planu za Ukrajinu, Moskva čeka ažuriranu verziju

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Tramp i Zelenski ulaze u ključne pregovore o mirovnom planu za Ukrajinu, Moskva čeka ažuriranu verziju

Predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, Donald Tramp i Volodimir Zelenski, vodiće pregovore o preostalim tačkama mirovnog sporazuma za Ukrajinu, nakon što su se američki i ukrajinski zvaničnici u Ženevi usaglasili oko novog plana od 19 tačaka, objavio je Telegraf.

Direktni razgovori mogli bi da počnu ove nedelje, uz nepotvrđene izveštaje o mogućem putu Zelenskog u Vašington. Ključne sporne teme odnose se na teritorijalna pitanja i buduće bezbednosne odnose između SAD, NATO-a i Rusije. Hitni pregovori u Ževeni usledili su nakon curenja detalja prvobitnog mirovnog plana od 28 tačaka, koji su razvili američki i ruski zvaničnici. Američki državni sekretar Marko Rubio označio je ženevske razgovore kao "najbolji sastanak" u
Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaVašingtonRusijaDonald TrampRat u UkrajiniVladimir Zelenskimirovni pregovori

