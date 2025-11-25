RZS: Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147 dinara, medijalna 85.267 dinara

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar ove godine iznosila je 150.947 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) bila 109,147 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada iznosila je 85.267 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar‒septembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,2 odsto nominalno, odnosno 6,6 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,1 odsto nominalno, odnosno za 6,5 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za septembar 2025. godine nominalno je