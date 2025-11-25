RZS: Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147 dinara, medijalna 85.267 dinara

Nova ekonomija pre 1 sat
RZS: Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147 dinara, medijalna 85.267 dinara

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar ove godine iznosila je 150.947 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) bila 109,147 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada iznosila je 85.267 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar‒septembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,2 odsto nominalno, odnosno 6,6 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,1 odsto nominalno, odnosno za 6,5 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za septembar 2025. godine nominalno je
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Koliko je iznosila prosečna plata za septembar: Medijalna neto zarada 85.267 dinara

Koliko je iznosila prosečna plata za septembar: Medijalna neto zarada 85.267 dinara

Euronews pre 5 minuta
Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147 dinara

Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147 dinara

Glas Zaječara pre 1 sat
Niška Medijana prednjači po platama na jugu Srbije

Niška Medijana prednjači po platama na jugu Srbije

Niške vesti pre 30 minuta
Evo koliko iznosi prosečna zarada u Srbiji: Najnoviji podaci za septembar 2025.

Evo koliko iznosi prosečna zarada u Srbiji: Najnoviji podaci za septembar 2025.

Kurir pre 1 sat
Prosečna neto zarada u septembru 109.147 dinara, medijalna 85.267 dinara

Prosečna neto zarada u septembru 109.147 dinara, medijalna 85.267 dinara

Serbian News Media pre 50 minuta
Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147 dinara, medijalna 85.267 dinara

Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147 dinara, medijalna 85.267 dinara

Danas pre 1 sat
Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147, medijalna 85.267 dinara

Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147, medijalna 85.267 dinara

Forbes pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezProsečna plataZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Narodna banka Srbije: Obustavićemo platni promet sa NIS-om ako ne dobije licencu

Narodna banka Srbije: Obustavićemo platni promet sa NIS-om ako ne dobije licencu

NIN pre 10 minuta
Narodna banka Srbije: Obustavljamo platni promet sa NIS-om ukoliko ne dobije licencu

Narodna banka Srbije: Obustavljamo platni promet sa NIS-om ukoliko ne dobije licencu

Nova ekonomija pre 10 minuta
Kako srpske firme koriste AI za veću produktivnost

Kako srpske firme koriste AI za veću produktivnost

Bloomberg Adria pre 10 minuta
"Apoteka Beograd" proslavlja 195 godina: Ima li šanse da se izbegne gašenje ove farmaceutske ustanove

"Apoteka Beograd" proslavlja 195 godina: Ima li šanse da se izbegne gašenje ove farmaceutske ustanove

Euronews pre 0 minuta
NBS: Obustavićemo platni promet sa NIS-om ako ne dobije licencu do predviđenog roka

NBS: Obustavićemo platni promet sa NIS-om ako ne dobije licencu do predviđenog roka

N1 Info pre 10 minuta