BLOG UŽIVO Da li je BIA prisluškivala predizborne dogovore opozicije u Novom Sadu: Vladimir Orlić mora da odgvori na pitanja koja se ređaju u Skupštini
Nova pre 7 minuta | Autor: Anđela Đokić
Na dnevnom redu treće sednice redovnog jesenjeg zasedanja parlamenta je 58 tačaka, među kojima su Predlog budžeta za 2026. godinu, izmene poreskih zakona, predlozi zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe leks specijalisa o rušenju Generalštaba, predlog Odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dopune Zakona o javnim medijskim servisima. Sve dešavanja pratite u našem BLOGU UŽIVO. Poslanica