BLOG UŽIVO Da li je BIA prisluškivala predizborne dogovore opozicije u Novom Sadu: Vladimir Orlić mora da odgvori na pitanja koja se ređaju u Skupštini

Nova pre 7 minuta  |  Autor: Anđela Đokić
BLOG UŽIVO Da li je BIA prisluškivala predizborne dogovore opozicije u Novom Sadu: Vladimir Orlić mora da odgvori na pitanja…
Na dnevnom redu treće sednice redovnog jesenjeg zasedanja parlamenta je 58 tačaka, među kojima su Predlog budžeta za 2026. godinu, izmene poreskih zakona, predlozi zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe leks specijalisa o rušenju Generalštaba, predlog Odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dopune Zakona o javnim medijskim servisima. Sve dešavanja pratite u našem BLOGU UŽIVO. Poslanica
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Počela sednica Skupštine: Na dnevnom redu Rebalans budžeta, izbor Poverenika, Generalštab

Počela sednica Skupštine: Na dnevnom redu Rebalans budžeta, izbor Poverenika, Generalštab

Danas pre 7 minuta
Budžet i ekologija danas pred poslanicima: Šta donose stroža pravila za deponije i uvoz otpada?

Budžet i ekologija danas pred poslanicima: Šta donose stroža pravila za deponije i uvoz otpada?

Telegraf pre 2 minuta
Počela sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o…

Počela sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

RTV pre 47 minuta
"I da sekire padaju, parlament će raditi" Počela sednica Skupštine Srbije: Raspravlja se o 58 tačaka, deo opozicije ušao u…

"I da sekire padaju, parlament će raditi" Počela sednica Skupštine Srbije: Raspravlja se o 58 tačaka, deo opozicije ušao u salu (video)

Blic pre 32 minuta
Počela sednica Skupštine, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Počela sednica Skupštine, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Euronews pre 32 minuta
Sednica Skupštine – pred poslanicima budžet i set energetskih zakona

Sednica Skupštine – pred poslanicima budžet i set energetskih zakona

RTS pre 32 minuta
Uživo U toku sednica Skupštine, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Uživo U toku sednica Skupštine, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

B92 pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetBIAIzbori

Politika, najnovije vesti »

Počela sednica Skupštine: Na dnevnom redu Rebalans budžeta, izbor Poverenika, Generalštab

Počela sednica Skupštine: Na dnevnom redu Rebalans budžeta, izbor Poverenika, Generalštab

Danas pre 7 minuta
Žene Srbija centra: Ignoriše se problem rodno zasnovanog nasilja u Vranju

Žene Srbija centra: Ignoriše se problem rodno zasnovanog nasilja u Vranju

Vranje news pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Da li je BIA prisluškivala predizborne dogovore opozicije u Novom Sadu: Vladimir Orlić mora da odgvori na pitanja…

BLOG UŽIVO Da li je BIA prisluškivala predizborne dogovore opozicije u Novom Sadu: Vladimir Orlić mora da odgvori na pitanja koja se ređaju u Skupštini

Nova pre 7 minuta
Predsednik Vučić se obraća javnosti

Predsednik Vučić se obraća javnosti

RTS pre 2 minuta
Budžet i ekologija danas pred poslanicima: Šta donose stroža pravila za deponije i uvoz otpada?

Budžet i ekologija danas pred poslanicima: Šta donose stroža pravila za deponije i uvoz otpada?

Telegraf pre 2 minuta