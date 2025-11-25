Poslanici pitali o hapšenjima, srpskim studijama, Generalštabu, nasilju i Ćacilendu

Beta pre 53 minuta

Ostavka Zagorke Dolovac, prisluškivanje opozicije, stanovnici šatorskog naselja ispred skupštine, budžet, BRIKS, srpske studije, generalštab, neke su od tema kojima su se poslanici bavili na početku sednice kada su koristili svoje pravo da od nadležnih zatraže obaveštenja.

Poslanik Jedinstvene Srbije (JS) Života Starčević ponovio je pitanje vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac kada će da podnese ostavku, jer smatra da svojim činjenjem i nečinjenjem opstruiše rad institucije na čijem je čelu.

"Doveli ste društvo i građane u stanje nepoverenja u tužilaštvo", rekao je Starčević koji smatra da je došlo do opstrukcije kada nisu popunjena tužilačka mesta, a da će nedostatak kadrova tek biti problem jer tužioci odlaze u penziju.

Starčević je brojne prijave nasilja nad studentima, sumnju u upotrebu zvučnog topa i prebijanje na ulici, nazvao izmišljotinama na koje Dolovac nije reagovala.

Poslanica poslaničke grupe "Pokret radnika sloga struka" Slavica Radovanović pitala je ministra Ivicu Dačića ko se nalazi u "Ćacilendu", jer se zna da su tamo ubice, kriminalci i batinaši, što se posebno videlo pre nekoliko dana kada je osuđeni ubica napao ekipu N1.

Radovanović je pitala i o novim komandantima SAJ-a i JZO jer, kako kaže, njih dvojica nemaju ni znanja ni obrazovanja da ispune uslove konkursa.

"Po kom osnovu ste Ninoslavu Cmoliću koji je otišao u penziju dodelili obezbeđenje 24 sata, novi auto i karticu za benzin od 100.000 mesečno", pitala je poslanica o bivšem načelniku UKP.

Poslanik Zeleno levog fronta Rastislav Dinić pitao je da li se ministar kulture Nikola Selaković izuzeo iz glasanja o osnivanju navodnog fakulteta srpskih studija u Nišu, s obzirom na očiti sukob interesa jer se njegov kum Milan Lazarević nalazi na čelu te ustanove, kao i još jedan Lazarevićev kum Dejan Antić.

Dinić je ponovio da se u savetu budućeg fakulteta kojim se rasparčava Filozofski fakultet nalazi i takozvani "istoričar iz Ćacilenda", što je ministar Selaković znao unapred i o tome govorio na sednici.

I Đorđe Stanković iz NPS pitao je ministra prosvete o fakultetu za srpske studije, odnosno da li je to osveta niškom Filozofskom fakultetu.

Poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić pitala je tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića šta se čeka sa hapšenjima najviših državnika koji su umešani u slučaj predaje i rušenja Generalštaba.

Navela je da treba da budu uhapšeni Goran Vesić, Aleksandra Sofronijević, Ranko Šekularac, Maja Gojković, Nikola Selaković, Miloš Vučević, Siniša Mali i Aleksandar Vučić, kao, kako je navela, nalogodavac ove organizovane kriminalne grupe, kao i Bratislav Gašić, Dejan Đurđević i drugi.

"Jel čekate još smena u policiji, ili čekate ukidanje TOK-a, ili čekate da jedan čovek kao jedan drugi čovek 1933. usvoji zakon kojim je legalizovana nacistička diktatura, kao Hitler da donosi zakone suprotne ustavu, jel to čekate", pitala je Tepić Nenadića.

Poslanica Pokreta slobodnih građana Ana Oreg pitala je direktora BIA Vladimira Orlića o posebnim merama praćenja i prisluškivanja koje su sprovedene prema njoj.

"Na osnovu kog člana zakona je prema meni određena mera nadzora i koje su to bile mere protiv bezbednosti, od kog datuma su trajale i koliko je bilo sudskih naredbi o tome", pitala je Oreg, uz napomenu da su snimci prvo završili u tabloidima, pa tek u tužilaštvu.

Slobodan Petrović iz Srbija centra - Srce pitao je da li se zaista dogodio incident o kojem su režimski mediji izveštavali da su kod baze Debela glava Albanci napali vojsku i šta je vojska preduzela tim povodom.

"Zašto Ministarstvo odbrane nije dalo zvanično saopštenje", pitao je poslanik i tražio komentar na demanti kosovske policije da se incident uopšte desio.

Poslanik Borisilav Antonijević iz pokreta "Mi snaga naroda" pitao je o poslovima sa IT firmama, izvršenju budžeta i povećanju troškova velikih projekata.

Poslanik "Mi glas iz naroda" Dragan Stanojević želeo je da zna da li put ka EU znači da se, kako je rekao, "otkažemo od Kosova i Metohije", te da li vlada radi na približavanju zemljama BRIKS-a, gde je on nedavno bio na samitu.

(Beta, 25.11.2025)