Slučaj Jelene Kleut: Ugrožena akademska karijera i narušen integritet univerzitetskog sistema

Radio 021 pre 49 minuta  |  021.rs
Slučaj Jelene Kleut: Ugrožena akademska karijera i narušen integritet univerzitetskog sistema

Odluka Senata Univerziteta u Novom Sadu da Jeleni Kleut ne odobri izbor u zvanje redovne profesorke može imati dugoročne posledice po akademsku zajednicu, studente i celokupan sistem visokog obrazovanja.

To je poručio profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Slobodan Gadžurić, koji je naveo da je odluka doneta bez zakonskog osnova, bez obrazloženja i na osnovu prigovora podnetog van zakonskog roka, čime je Senat preuzeo ulogu stručnog, a ne upravnog tela. "Umesto da postupak vrati nadležnom veću na doradu, kako propisuje Pravilnik, Senat je pod vođstvom rektora Dejana Madića sproveo proizvoljno tumačenje kriterijuma, čime je ne samo ozbiljno ugrozio
