Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

BEOGRAD - U Skupštini Srbije danas će početi treća sednica redovnog jesenjeg zasedanja na kojoj će se razmatrati Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu sa pratećim zakonima.

Sednicu je sazvala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, a na predloženom dnevnom redu je 58 tačaka među kojima su i izmene poreskih zakona, set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima. Poslanici će razmatrati i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom, dopune Zakona o nauci i istraživanjima i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Među zakonima iz