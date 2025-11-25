Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

RTV pre 45 minuta  |  Tanjug
Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

BEOGRAD - U Skupštini Srbije danas će početi treća sednica redovnog jesenjeg zasedanja na kojoj će se razmatrati Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu sa pratećim zakonima.

Sednicu je sazvala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, a na predloženom dnevnom redu je 58 tačaka među kojima su i izmene poreskih zakona, set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima. Poslanici će razmatrati i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom, dopune Zakona o nauci i istraživanjima i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Među zakonima iz
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Dačić: Ne postoji nikakva mogućnost da Kosovo bude primljeno u Interpol

Dačić: Ne postoji nikakva mogućnost da Kosovo bude primljeno u Interpol

Danas pre 7 sati
Pajić (PSG): Srbija ne sme da zaostaje dok ostatak Evrope napreduje

Pajić (PSG): Srbija ne sme da zaostaje dok ostatak Evrope napreduje

Danas pre 8 sati
Dodik: Neće biti ponovljeni izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Dodik: Neće biti ponovljeni izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Danas pre 8 sati
Na buvljaku u Negotinu niče Ćacilend: „Postavljeni šatori, sutra očekujemo dolazak kandidata za predsednika Opštine na listi…

Na buvljaku u Negotinu niče Ćacilend: „Postavljeni šatori, sutra očekujemo dolazak kandidata za predsednika Opštine na listi SNS – Aleksandra Vučića“

Ist media pre 1 dan
Dan nakon izbora u RS: Opozicija optužuje vlast za krađu 15.000 glasova

Dan nakon izbora u RS: Opozicija optužuje vlast za krađu 15.000 glasova

Slobodna Evropa pre 1 dan
Jovanović (Novi DSS): Nacionalnu ambiciju graditi po uzoru na zlatan period srpske istorije

Jovanović (Novi DSS): Nacionalnu ambiciju graditi po uzoru na zlatan period srpske istorije

Radio sto plus pre 5 sati
Dačić: „Ne postoji mogućnost da Kosovo bude član Interpola“

Dačić: „Ne postoji mogućnost da Kosovo bude član Interpola“

Nova pre 6 sati

Ključne reči

Skupština SrbijeBudžetIzboriAna BrnabićVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

RTV pre 45 minuta
Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Blic pre 2 sata
Otkrivene ljudske kosti u Peći i Prizrenu, porodice čekaju identifikaciju

Otkrivene ljudske kosti u Peći i Prizrenu, porodice čekaju identifikaciju

Danas pre 4 sati
Rute: Srbija ima suvereno pravo na vojne vežbe sa Kinom, ali ne budimo naivni

Rute: Srbija ima suvereno pravo na vojne vežbe sa Kinom, ali ne budimo naivni

Danas pre 5 sati
Dačić: Ne postoji nikakva mogućnost da Kosovo bude primljeno u Interpol

Dačić: Ne postoji nikakva mogućnost da Kosovo bude primljeno u Interpol

Danas pre 7 sati