Ukrajinski napad na više ruskih regiona, najmanje tri osobe poginule, više povređeno

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Ukrajinski napad na više ruskih regiona, najmanje tri osobe poginule, više povređeno

MOSKVA - Najmanje tri osobe su poginule u napadima ukrajinskih oružanih snaga tokom noći na rusku Rostovsku oblast, a u Krasnodarskom kraju u napadu ukrajinskih dronova povređeno je najmanje šest osoba, saopštile su ruske vlasti.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar prvobitno je saopštio na Telegramu da je jedna osoba poginula tokom noći u ukrajinskim napadima na Taganrog, a da je još 10 osoba povređeno, ali je kasnije izvestio da su još dve osobe podlegle povredama, prenosi RIA Novosti. Guverner Krasnodara Venijamin Kondratjev saopštio je da je Kuban bio izložen jednom od najdužih i najmasovnijih napada ukrajinskih oružanih snaga, pri čemu je šest osoba povređeno, a najmanje 20 kuća
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Nova pre 4 minuta
Ukrajinske vlasti: Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Ukrajinske vlasti: Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Beta pre 49 minuta
Ukrajinske vlasti: Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Ukrajinske vlasti: Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Radio sto plus pre 39 minuta
Jedna osoba poginula, više povređenih u ruskom napadu na Kijev

Jedna osoba poginula, više povređenih u ruskom napadu na Kijev

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerMoskvaKrasnodar

Svet, najnovije vesti »

Smanjila se ozonska rupa iznad Antarktika

Smanjila se ozonska rupa iznad Antarktika

Radio 021 pre 4 minuta
Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Nova pre 4 minuta
Tramp potpisao dekret da Muslimanska braća u nekim zemljama budu označena kao teroristi

Tramp potpisao dekret da Muslimanska braća u nekim zemljama budu označena kao teroristi

Nova pre 4 minuta
Tačka Trampovog plana na koju nijedan pobednik nije pristao: Za Putina će ovo biti najveći poraz, ali postoji jedan razlog…

Tačka Trampovog plana na koju nijedan pobednik nije pristao: Za Putina će ovo biti najveći poraz, ali postoji jedan razlog zašto će morati da poklekne

Blic pre 4 minuta
Steže se obruč oko trupa

Steže se obruč oko trupa

Vesti online pre 4 minuta