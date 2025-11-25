Ukrajinski napad na više ruskih regiona, najmanje tri osobe poginule, više povređeno

MOSKVA - Najmanje tri osobe su poginule u napadima ukrajinskih oružanih snaga tokom noći na rusku Rostovsku oblast, a u Krasnodarskom kraju u napadu ukrajinskih dronova povređeno je najmanje šest osoba, saopštile su ruske vlasti.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar prvobitno je saopštio na Telegramu da je jedna osoba poginula tokom noći u ukrajinskim napadima na Taganrog, a da je još 10 osoba povređeno, ali je kasnije izvestio da su još dve osobe podlegle povredama, prenosi RIA Novosti. Guverner Krasnodara Venijamin Kondratjev saopštio je da je Kuban bio izložen jednom od najdužih i najmasovnijih napada ukrajinskih oružanih snaga, pri čemu je šest osoba povređeno, a najmanje 20 kuća