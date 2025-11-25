Vetrovito i toplo vreme u Srbiji, popodne stiže naoblačenje sa kišom

Serbian News Media pre 1 sat
Vetrovito i toplo vreme u Srbiji, popodne stiže naoblačenje sa kišom

U Srbiji će danas biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Najniža temperatura od nule na jugoistoku do devet na severu zemlje, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko osam stepeni. U Beogradu će malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije. Novo naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti zapadne i severne, tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlje uz pad
