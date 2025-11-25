Oglasila se Brnabić o NIS-u: "Teški razgovori, ali..."
Telegraf pre 11 minuta | Telegraf.rs/Tanjug
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se vode razgovori oko Naftne industrije Srbije (NIS), da situacija nije laka već prilično teška, ali da nema razloga za paniku i da se na rešenju radi svakodnevno.
Ona je rekla da se očekuje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa situacijom oko NIS-a i da će on dodatno informisati građane, kao što to uvek radi, dokle se stiglo, kakve su prepreke, šta možemo očekivati i koji su dalje koraci. "Predsednik Vučić je i tokom noći nastavio razgovore sa partnerima u Sjedinjenim Američkim Državama", rekla je ona za Jutarnji dnevnik RTS-a. Istakla je da njoj deluje kao da partneri u SAD nemaju preterano razumevanje u