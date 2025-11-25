Oglasio se premijer Macut, ima važnu poruku za sve žene u Srbiji: Ove mere mogu očekivati od sledeće godine

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasio se premijer Macut, ima važnu poruku za sve žene u Srbiji: Ove mere mogu očekivati od sledeće godine

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je danas na otvaranju nacionalne konferencije "Jednake.

Sigurne. Osnažene", povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da je od 2012. godine do danas za 40 odsto smanjen smrtni ishod porodičnog nasilja, a da je u 2024. godini zabeležen najmanji broj smrtnih slučajeva u porodičnom nasilju u prethodnih 15 godina. "Više od 30.000 izrečenih hitnih mera samo u 2024. godini spasle su živote i dale ženama prostor da se zaštite i da nastave svoj život slobodno i sigurno. To su rezultati na koje možemo da budemo
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

NUNS: Novinarke u Srbiji sve izloženije nasilju i diskriminaciji – institucije da obezbede efikasnu zaštitu

NUNS: Novinarke u Srbiji sve izloženije nasilju i diskriminaciji – institucije da obezbede efikasnu zaštitu

Glas Šumadije pre 3 sata
Nijedna više: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nijedna više: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

BizLife pre 3 sata
Kako Srbija „obeležava“ Dan borbe protiv nasilja nad ženama

Kako Srbija „obeležava“ Dan borbe protiv nasilja nad ženama

Mašina pre 4 sati
Svakih 10 minuta, žena ili devojčica je ubijena od strane partnera ili člana porodice

Svakih 10 minuta, žena ili devojčica je ubijena od strane partnera ili člana porodice

Mašina pre 4 sati
NUNS: Novinarke u Srbiji sve izloženije nasilju i diskriminaciji, institucije da obezbede zaštitu

NUNS: Novinarke u Srbiji sve izloženije nasilju i diskriminaciji, institucije da obezbede zaštitu

Nedeljnik pre 4 sati
Macut: U 2024. godini najmanji broj smrtnih slučajeva u porodičnom nasilju za 15 godina

Macut: U 2024. godini najmanji broj smrtnih slučajeva u porodičnom nasilju za 15 godina

Euronews pre 5 sati
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Institucije pozivaju na nultu toleranciju i zajedničko delovanje

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Institucije pozivaju na nultu toleranciju i zajedničko delovanje

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeTATJANA MACURAĐuro Macutalimentacioni fondnenad vujić

Svet, najnovije vesti »

„Rizično“: Šta su ruski mediji preneli iz Vučićevog obraćanja oko Naftne industrije Srbije?

„Rizično“: Šta su ruski mediji preneli iz Vučićevog obraćanja oko Naftne industrije Srbije?

Danas pre 41 minuta
"Ne verujem da nije čula za Kosovo" Zaharova oštro uzvraća Ursuli Fon der Lajen: "Zapad je silom prekrojio granice Srbije"

"Ne verujem da nije čula za Kosovo" Zaharova oštro uzvraća Ursuli Fon der Lajen: "Zapad je silom prekrojio granice Srbije"

Blic pre 10 minuta
Zabio se u stub sa skoro 5 promila! Neverovatan slučaj u Sisku: Mrtav pijan izazvao nesreću, pa peške otišao kući da spava!…

Zabio se u stub sa skoro 5 promila! Neverovatan slučaj u Sisku: Mrtav pijan izazvao nesreću, pa peške otišao kući da spava!

Blic pre 11 minuta
"Pristali su" Amerikanci preneli vesti koje su svi čekali: Uskoro pada sudbonosna odluka, Zelenski se sprema za put od životne…

"Pristali su" Amerikanci preneli vesti koje su svi čekali: Uskoro pada sudbonosna odluka, Zelenski se sprema za put od životne važnosti

Blic pre 10 minuta
"Američki plan" za rat u Ukrajini, EU predala kontrapredlog: Da li će Moskva pristati na izmenjenu verziju

"Američki plan" za rat u Ukrajini, EU predala kontrapredlog: Da li će Moskva pristati na izmenjenu verziju

Euronews pre 31 minuta