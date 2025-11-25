Jokić blistao u novoj pobedi Denvera

Vesti online pre 1 sat  |  Sport klub (P. V.)
Jokić blistao u novoj pobedi Denvera

Nikola Jokić ostvario je već 10. tripl dabl u sezoni i vodio Denver Nagetse do 13. pobede u 17 mečeva u NBA karavanu.

Srbin je bio najzaslužniji za slavlje tima iz Kolorada na gostovanju Memfis Grizlisima 125:115. Ubacio je trostruki MVP 17 poena (šut iz igre 5/9, trojke 3/4), uz 10 skokova i čak 16 asistencija. Nije Jokić mnogo gledao ka košu, ali su njegovi poeni praktično prelomili meč. Prvo je momak iz Sombora pogodio trojku sa centra na isteku treće četvrtine za vođstvo Nagetsa od plus 8, a onda je u finišu meča, kada se Memfis ponovo približio na minus pet, bio precizan za
