Nova.rs: Stala sa radom rafinerija NIS-a u Pančevu, sirove nafte više nema

Rafinerija NIS-a u Pančevu obustavila je preradu jer je Srbija ostala bez dotoka sirove nafte, potvrđuju izvori za Nova.rs. Zalihe u skladištima su na minimumu, a Vučić će se javnosti obratiti u 11 časova

Sirove nafte više nema, a rafinerija NIS-a u Pančevu prestala je sa preradom, reklo je za Nova.rs više izvora. „To što ima u skladištima, ima. Ako ne dođe sirova nafta, neće ništa izlaziti iz NIS-a“, navodi jedan od sagovornika ovog portala. Očekuje se da će tu informaciju danas saopštiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se građanima obratiti u 11 sati. Prema saznanjima portala Nova.rs, do jutros nije stigao odgovor OFAC-a o zahtevu za produženje