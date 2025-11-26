Bolsonaro započinje zatvorsku kaznu u ćeliji u policijskoj stanici

B92 pre 1 sat
Bolsonaro započinje zatvorsku kaznu u ćeliji u policijskoj stanici

Brazilski Vrhovni sud formalno je sinoć zaključio slučaj bivšeg predsednika te zemlje Žaira Bolsonara i naložio mu da započne služenje zatvorske kazne od 27 godina i tri meseca u policijskoj stanici u Braziliji.

Kako prenosi "Gardijan", on će kaznu započeti u ćeliji površine 12 kvadratnih metara. Pored Bolsonara, naređeno je i da šestoro njegovih saučesnika u planiranju puča nakon poraza na predsedničkim izborima 2022. godine započnu izdržavanje svojih kazni. ''On je psihološki devastiran'', rekao je sin bivšeg predsednika Karlos Bolsonaro, nakon što je ranije juče posetio oca. Sudski postupak protiv Bolsonara juče je zaključio sudija Vrhovnog suda Alešandre de Moraes,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

BBC News pre 20 minuta
Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

Južne vesti pre 15 minuta
Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

NIN pre 15 minuta
Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

Radio 021 pre 15 minuta
Brazilski sud formalizovao: Bolsonaro počinje služenje 27-godišnje zatvorske kazne

Brazilski sud formalizovao: Bolsonaro počinje služenje 27-godišnje zatvorske kazne

N1 Info pre 40 minuta
Bolsonaro ide u zatvor: Vrhovni sud naredio početak služenja kazne

Bolsonaro ide u zatvor: Vrhovni sud naredio početak služenja kazne

Politika pre 45 minuta
Brazil: Bolsonaro započinje zatvorsku kaznu u ćeliji u policijskoj stanici

Brazil: Bolsonaro započinje zatvorsku kaznu u ćeliji u policijskoj stanici

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudPredsednički izboriGardijanIzbori

Svet, najnovije vesti »

'Jednom u 300 godina': Katastrofalne poplave u jugoistočnoj Aziji

'Jednom u 300 godina': Katastrofalne poplave u jugoistočnoj Aziji

BBC News pre 15 minuta
Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

BBC News pre 20 minuta
Tramp: Nema određenog roka za Ukrajinu i Rusiju da postignu mirovni sporazum

Tramp: Nema određenog roka za Ukrajinu i Rusiju da postignu mirovni sporazum

RTV pre 5 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU SAD predlažu izgradnju "alternativnih bezbednih zajednica" za Gazu

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU SAD predlažu izgradnju "alternativnih bezbednih zajednica" za Gazu

Euronews pre 10 minuta
Zelenski: Principi novog američkog mirovnog plana mogu dovesti do dubljih sporazuma

Zelenski: Principi novog američkog mirovnog plana mogu dovesti do dubljih sporazuma

Nedeljnik pre 10 minuta