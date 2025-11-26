Tela nestale Ane i njenog prijatelja nađena u autu. Sumnja se da je vozilo sletelo sa puta direktno u betonski propust: Bili zaglavljeni tri dana!

Blic pre 33 minuta
Tela nestale Ane i njenog prijatelja nađena u autu. Sumnja se da je vozilo sletelo sa puta direktno u betonski propust: Bili…

Automobil su otkrili građani koji su obavestili policiju i hitne službe Ana Radović je nestala 23.11. na putu sa Zlatibora ka Beogradu Dva tela pronađena su danas u betonskom propustu pored magistrale Čačak - Požega u automobilu koji je sleteo sa puta.

Kako je za "Blic" nezvanično potvrđeno iz porodice, u pitanju su tela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je bio sa njom u vozilu i koji je upravljao "audijem". Podsetimo, automobil koji je pronađen nedaleko od Čačka bio je auto u kojem je pre nego što je nestala bila Ana Radović (20), potvrđeno je iz njene porodice za "Blic". Kako saznajemo, automobil su pronašli građani koji su odmah o tome obavestili policiju i hitne službe. Podsećamo, policija je juče
Čačak Audi Požega Zlatibor

