Brnabić: „Građani neće trpeti“ – stiže amandman o preuzimanju NIS-a

Dodala je, međutim, da će nakon razgovora predsednika Srbije sa različitim stranama u vezi sa položajem ove kompanije biti predložen i amandman koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme NIS.

Brnabić je takođe navela da je Srbija pružila Rusiji mogućnost da prva učestvuje u razgovorima o eventualnim promenama u vlasničkoj strukturi, kao manjinski partner. "Ne bih podržala nacionalizaciju NIS-a upravo zato što sam ekonomski liberal, kao što kažete, i prilično jesam, i opet sam zato ponosna što sam član SNS-a, zato što je SNS, stranka desnog centra u tom smislu, potpuno usklađena sa takvom politikom. Ja mislim da nacionalizacija nije pravi način zato što