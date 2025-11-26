Sneg će zavejati Srbiju: Pada živa na termometru, evo šta nas čeka narednih dana

Duvaće umeren zapadni i severozapadni vetar, a na jugu ujutro i pre podne južni i jugozapadni vetar, posle podne u slabljenju.

Jutarnja temperatura će biti od 3 do 11 stepeni, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. U toku noći očekuje se da će temperatura biti u daljem padu, pa se na zapadu i jugozapadu, kao i u planinskim predelima južne Srbije, očekuje sneg. U četvrtak i petak uslediće oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U subotu će uslediti postepeni prestanak padavina,a od nedelje će biti uglavnom suvo uz