Meteorolog Todorović otkrio da li će biti snega i u Beogradu ovih dana

Hladnije vreme očekuje se do nedelje, ali prava zima još nije stigla, izjavio je za RTS meteorolog Nedeljko Todorović.

Ističe da će narednih dana maksimalna temperatura biti od dva do pet stepeni, a sneg se očekuje u planinskim i brdsko-planinskim predelima, dok su u Beogradu male verovatnoće za sneg. Utisak lepog jesenjeg dana juče je kvario jak vetar koji je povremeno imao i snažne udare. Tokom noći temperatura je pala, počela je da pada kiša i na zapadu i jugozapadu, a u planinskim predelima očekuje se sneg. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da je jutros počeo da pristiže