U većem delu Srbije sutra će biti oblačno i hladnije s kišom i snegom, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine se očekuju najpre ujutro i pre podne, tokom dana će kratkotrajno prestati, a kasnije posle podne i uveče ponovo se očekuju širom Srbije. U nižim predelima padaće pretežno kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg, uz stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, a u večernjim, noćnim i jutarnjim satima pojava snega očekuje se i u nižim predelima. Kiša koja će se lediti na tlu ujutro i pre podne je moguća u oblasti Homolja, a u toku večeri i noći i u