Tramp: Rusija je superiorna - Ukrajina mora da prihvati mirovni sporazum

Pravda pre 3 sata  |  rs.sputniknews. com
Tramp: Rusija je superiorna - Ukrajina mora da prihvati mirovni sporazum

Kijev mora da prihvati dogovor sa Moskvom, jer Rusija, u pogledu vojske, brojčano nadmašuje Ukrajinu, izjavio je šef Bele kuće Donald Tramp novinarima u svom avionu na putu za Floridu.

„Ovaj rat može trajati godinama. Rusija ima mnogo više ljudi, mnogo više vojnika. Mislim da, ako Ukrajina može da postigne dogovor - to je dobro. Iskreno, mislim da je to dobro za obe strane. Ukrajina je mnogo manja brojčano“, istakao je on. Političar je pretpostavio da će Moskva u narednih nekoliko meseci preuzeti kontrolu nad onim teritorijama koje Kijev treba da ustupi. Tramp je izrazio mišljenje da ustupci koje bi Rusija trebalo da prihvati mogu biti prekid
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Kakav preokret: Trampov plan je ruski

Kakav preokret: Trampov plan je ruski

B92 pre 59 minuta
Rojters: Američki mirovni plan za Ukrajinu zasnovan na ruskom dokumentu

Rojters: Američki mirovni plan za Ukrajinu zasnovan na ruskom dokumentu

Danas pre 2 sata
Izaslanik SAD savetovao Rusiju kako da Trumpu predstavi plan za Ukrajinu

Izaslanik SAD savetovao Rusiju kako da Trumpu predstavi plan za Ukrajinu

Bloomberg Adria pre 1 sat
Vitkof sledeće nedelje u Moskvi; spor Ukrajine i SAD oko pitanja teritorija, vojske i NATO-a

Vitkof sledeće nedelje u Moskvi; spor Ukrajine i SAD oko pitanja teritorija, vojske i NATO-a

RTS pre 2 sata
Tramp: Rusija je superiorna - Ukrajina mora da prihvati mirovni sporazum

Tramp: Rusija je superiorna - Ukrajina mora da prihvati mirovni sporazum

Sputnik pre 4 sati
Kijev da prihvati dogovor

Kijev da prihvati dogovor

Vesti online pre 3 sata
RAT U UKRAJINI Tri prepreke za mir: Šta koči pregovore Kijeva i Trampove administracije?

RAT U UKRAJINI Tri prepreke za mir: Šta koči pregovore Kijeva i Trampove administracije?

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaBela kućaRusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rute: Rusija će još dugo ostati pretnja, plan Vašingtona dobra osnova za pregovore

Rute: Rusija će još dugo ostati pretnja, plan Vašingtona dobra osnova za pregovore

RTV pre 14 minuta
Merc: Putin nema šansu da pobedi u ratu, Evropa nije pion

Merc: Putin nema šansu da pobedi u ratu, Evropa nije pion

RTV pre 24 minuta
Veliki požar zahvatio stambene zgrade u Hong Kongu: Najmanje četvoro poginulih

Veliki požar zahvatio stambene zgrade u Hong Kongu: Najmanje četvoro poginulih

Nova pre 24 minuta
Procurio transkript razgovor Vitkofa i Ušakova: „Samo bih želeo da to kažeš predsedniku Putinu“

Procurio transkript razgovor Vitkofa i Ušakova: „Samo bih želeo da to kažeš predsedniku Putinu“

Nova pre 9 minuta
Kremlj: Rano je da se govori o kraju sukoba u Ukrajini

Kremlj: Rano je da se govori o kraju sukoba u Ukrajini

Sputnik pre 34 minuta