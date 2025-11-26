Tramp: Rusija je superiorna - Ukrajina mora da prihvati mirovni sporazum

Kijev mora da prihvati dogovor sa Moskvom, jer Rusija, u pogledu vojske, brojčano nadmašuje Ukrajinu, izjavio je šef Bele kuće Donald Tramp novinarima u svom avionu na putu za Floridu.

„Ovaj rat može trajati godinama. Rusija ima mnogo više ljudi, mnogo više vojnika. Mislim da, ako Ukrajina može da postigne dogovor - to je dobro. Iskreno, mislim da je to dobro za obe strane. Ukrajina je mnogo manja brojčano“, istakao je on. Političar je pretpostavio da će Moskva u narednih nekoliko meseci preuzeti kontrolu nad onim teritorijama koje Kijev treba da ustupi. Tramp je izrazio mišljenje da ustupci koje bi Rusija trebalo da prihvati mogu biti prekid