"Putevi Srbije" apelovali na vozače: Budite oprezni zbog najavljenih snežnih padavina, prilagodite vožnju

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu zbog najavljenih snežnih padavina u brdsko-planinskim predelima.

U saopštenju "Puteva Srbije" vozačima se savetuje da budu maksimalno oprezni, da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju aktuelnim uslovima na putu. Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od večeras do subote, 29. novembra očekuju se povremene intenzivne snežne padavine u brdsko-planinskim predelima, koje mogu da uslove smanjenu vidljivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Kako se dodaje, prolazne epizode jačeg snega biće veće u
