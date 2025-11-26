Sneg očekuje i ove niže predele Srbije! Stiže novi talas padavina, otkrivamo i kada

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs
Sneg očekuje i ove niže predele Srbije! Stiže novi talas padavina, otkrivamo i kada

Nakon jučerašnjih prolećnih 18 stepeni, Srbiju je jutros zahvatilo jače zahlađenje.

Hladni front prodrao je do severa i zapada Srbije, u ovom času i do centralnih predela. Praćeno je prolaznom kišom i naglim padom temperature, pa su one opale na 5 do 9 stepeni, a istovremeno na jugu i jugouistoku i dalje je relativno toplo, uz temperature do 15 stepeni, ali će hladni front i ovim predelima tokom dana doneti zahlađenje. Kiša koja je noćas i jutros zahvatia severne i zapadne predele Srbije, sada se premestila nad istok i jugoistok Srbije, dok je u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 26. novembar: Oblačno i vetrovito uz blagi porast temperature

Vremenska prognoza za 26. novembar: Oblačno i vetrovito uz blagi porast temperature

Mondo pre 11 minuta
Srbija na udaru ledenog talasa, pašće sneg i do 10 centimetara! Zna se kada stižu padavine

Srbija na udaru ledenog talasa, pašće sneg i do 10 centimetara! Zna se kada stižu padavine

Alo pre 23 minuta
STIŽU kiša i sneg, opet ćemo da se mrzNEMO! RHMZ najavljuje pravu ledaru

STIŽU kiša i sneg, opet ćemo da se mrzNEMO! RHMZ najavljuje pravu ledaru

Alo pre 38 minuta
Stiže novo zahlađenje

Stiže novo zahlađenje

Ozon press pre 5 sati
Precizna prognoza za prvu dekadu decembra Najava će razočarati mnoge - nema prave zime do ovog datuma

Precizna prognoza za prvu dekadu decembra Najava će razočarati mnoge - nema prave zime do ovog datuma

Alo pre 5 sati
Vremenska prognoza Nedeljka Todorovića do kraja novembra: Evo kakve su šanse za sneg u Beogradu i nižim predelima

Vremenska prognoza Nedeljka Todorovića do kraja novembra: Evo kakve su šanse za sneg u Beogradu i nižim predelima

Mondo pre 8 sati
Oblačno i hladnije,tokom noći jače zahlađenje i sneg

Oblačno i hladnije,tokom noći jače zahlađenje i sneg

Zoom UE pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognozasrbijavremeVetarkisaweather

Društvo, najnovije vesti »

Vidimo se u Meksičkoj

Vidimo se u Meksičkoj

Danas pre 8 minuta
Nova metoda hodanja koja usporava starenje – rezultati su vidljivi već nakon nekoliko sedmica

Nova metoda hodanja koja usporava starenje – rezultati su vidljivi već nakon nekoliko sedmica

Danas pre 8 minuta
Zbog čega „panik poziv“ nije pomogao policiji u pronalaženju mesta nesreće kod Čačka?

Zbog čega „panik poziv“ nije pomogao policiji u pronalaženju mesta nesreće kod Čačka?

Danas pre 18 minuta
Uredniku noćnih vesti na RTS uručen otkaz: Smatra da je to zbog političkog pritiska

Uredniku noćnih vesti na RTS uručen otkaz: Smatra da je to zbog političkog pritiska

Danas pre 33 minuta
Senat Univerziteta u Beogradu doneo odluku o korekciji broja studenata i izmenama konkursa za upis

Senat Univerziteta u Beogradu doneo odluku o korekciji broja studenata i izmenama konkursa za upis

Danas pre 1 sat