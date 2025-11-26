Oblačno i hladnije,tokom noći jače zahlađenje i sneg

Narednih dana hladnije uz padavne. Umesto jugozapadnog, uspostavlja se severozapadno strujanje koje donosi hladniji vazduh na Balkan. U noći ka četvrtku temperatura u daljem padu, pa se na zapadu i jugu očekuje sneg.

Četvrtak:Oblačno i hladno, na severu uglavnom suvo, u zapadnim, centralnim i južnim krajevima kiša, susnežica i sneg, na istoku Srbije kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6, a najviša od 2 do 7 stepeni. Upozorenje: Sneg, formiranje snežnog pokrivača, verovatnoća 90%, Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 h, verovatnoća 80%. 28.11.2025. Petak: Oblačno i hladno,