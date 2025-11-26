Oblačno i hladnije,tokom noći jače zahlađenje i sneg

Zoom UE pre 1 sat
Oblačno i hladnije,tokom noći jače zahlađenje i sneg

Narednih dana hladnije uz padavne. Umesto jugozapadnog, uspostavlja se severozapadno strujanje koje donosi hladniji vazduh na Balkan. U noći ka četvrtku temperatura u daljem padu, pa se na zapadu i jugu očekuje sneg.

Četvrtak:Oblačno i hladno, na severu uglavnom suvo, u zapadnim, centralnim i južnim krajevima kiša, susnežica i sneg, na istoku Srbije kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6, a najviša od 2 do 7 stepeni. Upozorenje: Sneg, formiranje snežnog pokrivača, verovatnoća 90%, Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 h, verovatnoća 80%. 28.11.2025. Petak: Oblačno i hladno,
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza Nedeljka Todorovića do kraja novembra: Evo kakve su šanse za sneg u Beogradu i nižim predelima

Vremenska prognoza Nedeljka Todorovića do kraja novembra: Evo kakve su šanse za sneg u Beogradu i nižim predelima

Mondo pre 24 minuta
Vremenska prognoza za 26. novembar: Oblačno i vetrovito uz blagi porast temperature

Vremenska prognoza za 26. novembar: Oblačno i vetrovito uz blagi porast temperature

Mondo pre 35 minuta
Sneg očekuje i ove niže predele Srbije! Stiže novi talas padavina, otkrivamo i kada

Sneg očekuje i ove niže predele Srbije! Stiže novi talas padavina, otkrivamo i kada

Telegraf pre 9 minuta
Danas oblačno i hladnije vreme

Danas oblačno i hladnije vreme

Stav.life pre 1 sat
Sneg vrlo brzo stiže u Beograd: Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakvi će biti poslednji dani novembra

Sneg vrlo brzo stiže u Beograd: Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakvi će biti poslednji dani novembra

Blic pre 1 sat
Meteorolog Todorović otkrio da li će biti snega i u Beogradu ovih dana

Meteorolog Todorović otkrio da li će biti snega i u Beogradu ovih dana

Nova pre 59 minuta
U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme, ponegde kiša

U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme, ponegde kiša

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanSnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

(VIDEO) Opozicioni poslanici uklonili ogradu, okupljeni iz Ćacilenda nasrnuli na njih

(VIDEO) Opozicioni poslanici uklonili ogradu, okupljeni iz Ćacilenda nasrnuli na njih

N1 Info pre 35 minuta
Hakerski napad na N1 Instagram nalog

Hakerski napad na N1 Instagram nalog

N1 Info pre 24 minuta
REM: U emisiji „Važne stvari“ na RTS nije bilo zloupotrebe deteta

REM: U emisiji „Važne stvari“ na RTS nije bilo zloupotrebe deteta

Cenzolovka pre 14 minuta
Ekipi Insajdera navodno obezbeđenje šatorskog naselja kod Skupštine nije dozvolilo snimanje, policija ih uputila iz ograđenog…

Ekipi Insajdera navodno obezbeđenje šatorskog naselja kod Skupštine nije dozvolilo snimanje, policija ih uputila iz ograđenog prostora

Cenzolovka pre 25 minuta
Snimatelj RTS-a izbačen iz Predsedništva zato što je nosio bedž sa krvavom šakom

Snimatelj RTS-a izbačen iz Predsedništva zato što je nosio bedž sa krvavom šakom

Cenzolovka pre 10 minuta