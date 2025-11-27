Još uvek gore neboderi u Hong Kongu; Najmanje 55 mrtvih, 279 nestalih FOTO/VIDEO

B92 pre 17 minuta
Još uvek gore neboderi u Hong Kongu; Najmanje 55 mrtvih, 279 nestalih FOTO/VIDEO

Najmanje 55 ljudi je izgubilo život u stravičnom požaru koji je zahvatio stambeni kompleks u Hong Kongu. Vatrogasci se i dalje bore sa požarom.

Najmanje 279 ljudi se i dalje vodi kao nestalo dok vatrogasci i spasilačke ekipe počinju da pretražuju neke od nebodera. 45 ljudi je u kritičnom stanju. Više od 900 ljudi je evakuisano u privremena skloništa dok se spasilačke operacije nastavljaju. Policija je uhapsila dva direktora i konsultanta jedne građevinske kompanije zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Broj žrtava u razornom požaru koji je zahvatio stambeni neboder u Hong Kongu porastao je na najmanje 55,
