Vučiću i Orbanu u Subotici uručena nagrada za zasluge za pomirenje i saradnju Srba i Mađara

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i mađarskom premijeru Viktoru Orbanu danas su u Subotici uručena priznanja Fondacije Ištvan Pastor za unapređenje odnosa dve zemlje i naroda.

Bronzanu plaketu s likom nekadašnjeg predsednika Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) i predsednika Skupštine Vojvodine, Vučiću i Orbanu uručili su Pastorovi sinovi, Abel kao predsednik Upravnog odbora fondacije, i Ištvan kao aktuelni predsednik SVM.

"Srbi i Mađari nisu bili tokom istorije toliko bliski koliko danas. Mnogo rada je uloženo da bi se to postiglo. Naša saradnja je snažna, a ekonomska saradnja za primer. Naši narodi ne žive jedan pored drugog nego jedan sa drugim", rekao je Orban u obraćanju.

Istakao je da će mir, stabilnost i sigurna ekonomska budućnost na Balkanu biti zasigurni ako se strateško partnerstvo između Mađarske i Srbije i dalje gradi i opstaje.

Dodao je da je rad Ištvana Pastora večan "jer postoje ljudi čiji rad i delo prevazilaze vreme i koji oblikuju istoriju".

"On je bio taj čovek, povezivao je Srbe sa Mađarima, sjedinio je one iz Vojvodine sa matičnom državom", rekao je.

Istakao je da je bezbednost Evrope u riziku zbog ratne propagande iz Brisela, zbog čega su, ocenio je, savezi koji povezuju poput onog između Srba i Mađara.

Predsednik Upravnog odbora fondacije, Abel Pastor ocenio je na svečanosti u Subotici da su odnosi Srbije i Mađarske danas na istorijskom vrhuncu.

"To ne bi bilo tako bez Viktora Orbana, Aleksandra Vučića i mog oca", rekao je Pastor.

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je da se nagradom odaju priznanja zajedničkom radu zahvaljujući kom su odnosi Srbije i Mađarske, odnosi Srba i Mađara, "postali primer za celu Evropu".

"Takvi odnosi ne bi nastali bez rada Aleksandra Vučića, Viktora Orbana i mog oca Ištvana Pastora", kazao je predsednik SVM.

Dodao je da je nagrada "poruka da se odnosi među narodima mogu promeniti ako postoji hrabrost i istrajnost lidera".

"Nikada odnosi Srba i Mađara nisu bilo ovako dobri kao danas", kazao je Pastor.

Upravni odbor te fondacije ranije je saopštio da Orban dobija priznanje za "neizbrisive i presudne zasluge u istorijskom pomirenju između mađarskog i srpskog naroda, za produbljivanje dobrosusedskih odnosa, kao i za izgradnju i jačanje strateškog partnerstva", dok Aleksandar Vučić dobija nagradu za "ključnu ulogu u izgradnji poverenja, saradnje i strateškog partnerstva između dva naroda".

"Njegovo ime vezuje se i za istorijsku odluku, donetu tokom njegovog mandata predsednika Vlade 30. oktobra 2014. godine, kojom je iz pravnog sistema ukinut princip kolektivne krivice mađarskog naroda", stoji u obrazloženju.

Navodi se i da priznanja predstavljaju "izraz poštovanja prema istorijski značajnom zajedničkom radu koji su započeli sa Ištvanom Pastorom, zahvaljujući kojem su srpsko–mađarski odnosi danas prerasli u čvrsto strateško partnerstvo – primer koji zaslužuje da se sledi u celoj Evropi".

Fondacija "Pastor Ištvan" osnovana je 12. juna 2024. godine sa ciljem da na "dostojanstven način sačuva duhovno i političko nasleđe Ištvana Pastora, neguje uspomenu na njega i prenese njegov primer budućim generacijama".

Dodelom godišnji nagrada Upravni odbor Fondacije odaje priznanje ličnostima koje su, kako je navedeno, stekle neizbrisive zasluge u razvoju srpsko–mađarskih odnosa, u produbljivanju prijateljstva, poverenja i saradnje između dva naroda, kao i u dostojnom očuvanju i prenošenju političkog nasleđa Ištvana Pastora.

Na prvoj dodeli, održanoj 2024. godine, priznanja su uručena bivšim predsednicima Srbije i Mađarske, Tomislavu Nikoliću i Janošu Aderu.

Svečana dodela nagrada ove godine nije održana 30. oktobra, kako je trebalo, već su im nagrade biti uručene danas.