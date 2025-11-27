Vučić i Orban na ručku u vinariji "Zvonko Bogdan": U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o projektima

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs
Vučić i Orban na ručku u vinariji "Zvonko Bogdan": U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o projektima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban bili su na ručku u Vinariji "Zvonko Bogdan" na Paliću. "Sa Viktorom Orbanom sam nastavio razgovore u Vinariji Zvonko Bogdan, ambijentu koji najbolje oslikava Vojvodinu", istakao je Vučić na Instagramu i dodao: "U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o zajedničkim projektima, budućnosti naših odnosa i svemu što zajedno gradimo već godinama. Uveren sam da će stabilno i iskreno partnerstvo i
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

(Foto) "U ambijentu smo koji najbolje oslikava Vojvodinu" Vučić na ručku sa Orbanom: "Uveren sam da će se naše prijateljstvo…

(Foto) "U ambijentu smo koji najbolje oslikava Vojvodinu" Vučić na ručku sa Orbanom: "Uveren sam da će se naše prijateljstvo nastaviti da donosi dobrobit"

Blic pre 15 minuta
Vučić: Sa Orbanom ću danas razgovarati o NIS-u! Građani nemaju razloga da brinu

Vučić: Sa Orbanom ću danas razgovarati o NIS-u! Građani nemaju razloga da brinu

Blic pre 5 minuta
Orban poručio: Šta od nafte budemo imali mi, i vi ćete! Predsednik Vučić: Građani ne treba da brinu iako nismo dobili…

Orban poručio: Šta od nafte budemo imali mi, i vi ćete! Predsednik Vučić: Građani ne treba da brinu iako nismo dobili pozitivan signal iz SAD

Kurir pre 40 minuta
Rešavanje NIS-a uz vino i burek: Da li je MOL uopšte dobar kupac?

Rešavanje NIS-a uz vino i burek: Da li je MOL uopšte dobar kupac?

Vreme pre 3 sata
Orban i Vučić o bureku: „I am always sa sirom“ (VIDEO)

Orban i Vučić o bureku: „I am always sa sirom“ (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Vučić: Najkasnije do sredine aprila vozom od Beograda do Budimpešte za manje od tri sata

Vučić: Najkasnije do sredine aprila vozom od Beograda do Budimpešte za manje od tri sata

Ekapija pre 4 sati
Mesarović čestitala Vučiću i Orbanu na priznanju fondacije "Ištvan Pastor"

Mesarović čestitala Vučiću i Orbanu na priznanju fondacije "Ištvan Pastor"

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVojvodinaPredsednik SrbijeZvonko BogdanMađarskaViktor Orban

Politika, najnovije vesti »

Ministarka Paunović: Na biračkim spiskovima za Negotin, Mionicu i Sečanj su svi koji tamo treba da budu

Ministarka Paunović: Na biračkim spiskovima za Negotin, Mionicu i Sečanj su svi koji tamo treba da budu

Danas pre 30 minuta
ZLF: Biljani Đorđević pretili klanjem ispred Skupštine

ZLF: Biljani Đorđević pretili klanjem ispred Skupštine

Danas pre 0 minuta
U Skupštini Srbije o prekograničnim medijima, kovid-bolnicama i vojnom roku

U Skupštini Srbije o prekograničnim medijima, kovid-bolnicama i vojnom roku

Danas pre 40 minuta
ZLF: Produžetak pritvora Jovoviću zloupotreba pravosudnog sistema

ZLF: Produžetak pritvora Jovoviću zloupotreba pravosudnog sistema

Danas pre 1 sat
Dan uživo: Proba pred velike izbore

Dan uživo: Proba pred velike izbore

N1 Info pre 39 minuta