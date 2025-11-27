Vučić i Orban na ručku u vinariji "Zvonko Bogdan": U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o projektima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban bili su na ručku u Vinariji "Zvonko Bogdan" na Paliću. "Sa Viktorom Orbanom sam nastavio razgovore u Vinariji Zvonko Bogdan, ambijentu koji najbolje oslikava Vojvodinu", istakao je Vučić na Instagramu i dodao: "U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o zajedničkim projektima, budućnosti naših odnosa i svemu što zajedno gradimo već godinama. Uveren sam da će stabilno i iskreno partnerstvo i