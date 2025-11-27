Rešavanje NIS-a uz vino i burek: Da li je MOL uopšte dobar kupac?

Vreme pre 11 minuta
Rešavanje NIS-a uz vino i burek: Da li je MOL uopšte dobar kupac?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izvešće premijera Mađarske Vikotora Obana na burek kod Mićka, pa na vino - da razgovaraju o prodaji NIS-a. Da li je mađarski MOL uopšte dobar kupac ruskog udela u Naftnoj industriji?

Prijatelji su tu da dele – uz prigodan mezetluk. Ovako bi se ukratko mogle opisati srdačne izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana. I to ne bi bilo neprimereno, da Srbiji ne gori pod noktima. Jer, dva kompanjona će uz burek i vince razgovarati o budućnosti srpskog energetskog sektora, smatrao je Vučić potrebnim da podeli sa svojim narodom. Tome je prethodila izjava Orbanovog šefa kabineta, koju je preneo Rojters, da bi
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Orban poručio: Šta od nafte budemo imali mi, i vi ćete! Predsednik Vučić: Građani ne treba da brinu iako nismo dobili…

Orban poručio: Šta od nafte budemo imali mi, i vi ćete! Predsednik Vučić: Građani ne treba da brinu iako nismo dobili pozitivan signal iz SAD

Kurir pre 36 minuta
Vučić: Najkasnije do sredine aprila vozom od Beograda do Budimpešte za manje od tri sata

Vučić: Najkasnije do sredine aprila vozom od Beograda do Budimpešte za manje od tri sata

Ekapija pre 1 sat
"Još nema odluke Stejt departmenta", Vučić o NIS: "U nedelju izlazimo iz tihog hoda, kada će rafinerija najverovatnije morati…

"Još nema odluke Stejt departmenta", Vučić o NIS: "U nedelju izlazimo iz tihog hoda, kada će rafinerija najverovatnije morati da se zatvori"

Blic pre 1 sat
Mesarović čestitala Vučiću i Orbanu na priznanju fondacije "Ištvan Pastor"

Mesarović čestitala Vučiću i Orbanu na priznanju fondacije "Ištvan Pastor"

Euronews pre 57 minuta
Vučić: Najkasnije do sredine aprila će se vozom od Novog Sada do Budimpešte stizati za dva sata

Vučić: Najkasnije do sredine aprila će se vozom od Novog Sada do Budimpešte stizati za dva sata

Nova pre 47 minuta
Vučić: OFAK bi dao licencu za NIS, čeka se Stejt department; Orban: Ono što imamo, podelićemo sa vama

Vučić: OFAK bi dao licencu za NIS, čeka se Stejt department; Orban: Ono što imamo, podelićemo sa vama

RTS pre 1 sat
Vučić: OFAK bi doneo pozitivnu odluku o davanju licence, ali još nema odluke Stejt Departmenta

Vučić: OFAK bi doneo pozitivnu odluku o davanju licence, ali još nema odluke Stejt Departmenta

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRojtersPredsednik SrbijeVinčaMađarskaMOL

Politika, najnovije vesti »

Gledajte Dan uživo: Proba pred velike izbore

Gledajte Dan uživo: Proba pred velike izbore

N1 Info pre 2 minuta
Lukač: "Ćacilend" je država u državi, kao Vatikan, a papa je - Vučić

Lukač: "Ćacilend" je država u državi, kao Vatikan, a papa je - Vučić

N1 Info pre 17 minuta
Brnabić: Zahvalnost Italiji na podršci evropskom putu Srbije i u otvaranju Klastera 3

Brnabić: Zahvalnost Italiji na podršci evropskom putu Srbije i u otvaranju Klastera 3

RTV pre 22 minuta
Konstitutivne sednice skupština srpskih opština, sem Klokota, 5. decembra

Konstitutivne sednice skupština srpskih opština, sem Klokota, 5. decembra

RTV pre 37 minuta
Narodni poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na amandmane

Narodni poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na amandmane

RTV pre 1 minut