(Foto) Automobilom uleteo u dvorište Nesvakidašnja nesreća u Novom Sadu: Od siline udara se aktivirao erbeg, probio ogradu

Nema teže povređenih lica Okolnosti nezgode nisu poznate Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Novom Sadu kada je vozač, pod nerazjašnjenim okolnostima, kolima uleteo u jedno dvorište. Nezgoda se dogodila u Ulici Dragoslava Srejovića. Kako se vidi na fotografiji sa lica mesta, automobil je probio ogradu od cigala i ušao u dvorište kuće. Srećom, nema teže povređenih lica. Policija je na licu mesta.