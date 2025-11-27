(Foto) Automobilom uleteo u dvorište Nesvakidašnja nesreća u Novom Sadu: Od siline udara se aktivirao erbeg, probio ogradu

Blic pre 47 minuta
(Foto) Automobilom uleteo u dvorište Nesvakidašnja nesreća u Novom Sadu: Od siline udara se aktivirao erbeg, probio ogradu
Nema teže povređenih lica Okolnosti nezgode nisu poznate Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Novom Sadu kada je vozač, pod nerazjašnjenim okolnostima, kolima uleteo u jedno dvorište. Nezgoda se dogodila u Ulici Dragoslava Srejovića. Kako se vidi na fotografiji sa lica mesta, automobil je probio ogradu od cigala i ušao u dvorište kuće. Srećom, nema teže povređenih lica. Policija je na licu mesta.
Otvori na blic.rs

Novi Sad »

Popović: Ministarstvo prosvete se pridružilo ministarstvima sile

Popović: Ministarstvo prosvete se pridružilo ministarstvima sile

Danas pre 42 minuta
RHMZ: Tokom noći obilnije padavine na jugu u jugoistoku zemlje

RHMZ: Tokom noći obilnije padavine na jugu u jugoistoku zemlje

RTV pre 2 sata
Poznata zamena za Željka Obradovića: Andrea Trinkijeri prvi kandidat za klupu Partizana?

Poznata zamena za Željka Obradovića: Andrea Trinkijeri prvi kandidat za klupu Partizana?

Telegraf pre 6 sati
Kurir ekskluzivno saznaje! Željko Obradović se nije vratio sa ekipom u Beograd!

Kurir ekskluzivno saznaje! Željko Obradović se nije vratio sa ekipom u Beograd!

Kurir pre 7 sati
Prosečna neto zarada u Srbiji u septembru 109.147 dinara – Kragujevac i dalje ispod proseka

Prosečna neto zarada u Srbiji u septembru 109.147 dinara – Kragujevac i dalje ispod proseka

InfoKG pre 14 sati
Skup podrške Jeleni Kleut u Novom Sadu: Profesorka sumnja da je Drid zastrašio članove senata

Skup podrške Jeleni Kleut u Novom Sadu: Profesorka sumnja da je Drid zastrašio članove senata

N1 Info pre 4 sati
U Novom Sadu skup podrške profesorki Jeleni Kleut

U Novom Sadu skup podrške profesorki Jeleni Kleut

Beta pre 5 sati
Novi Sad »

Ključne reči

Novi Sad

Hronika, najnovije vesti »

(Foto) Automobilom uleteo u dvorište Nesvakidašnja nesreća u Novom Sadu: Od siline udara se aktivirao erbeg, probio ogradu

(Foto) Automobilom uleteo u dvorište Nesvakidašnja nesreća u Novom Sadu: Od siline udara se aktivirao erbeg, probio ogradu

Blic pre 47 minuta
Velika akcija policije u Beogradu! Zaplenjeno 12 kilograma kokaina: uhapšene dve osobe

Velika akcija policije u Beogradu! Zaplenjeno 12 kilograma kokaina: uhapšene dve osobe

Blic pre 1 sat
Loše vreme i put pun krivina ispituje se da li je ovo uzrok nesreće u kojoj su poginuli Ana (20) i Aleksandar (37) kod Čačka…

Loše vreme i put pun krivina ispituje se da li je ovo uzrok nesreće u kojoj su poginuli Ana (20) i Aleksandar (37) kod Čačka: čeka se odgovor na ključna pitanja

Blic pre 1 sat
Muškarac koji je vozio auto u kojem je poginula Ana bio na poternici Novi detalji iz dosijea vozača koji je stradao kod Čačka…

Muškarac koji je vozio auto u kojem je poginula Ana bio na poternici Novi detalji iz dosijea vozača koji je stradao kod Čačka: Evo za šta se teretio

Blic pre 3 sata
Zbog čega „panik poziv“ nije pomogao policiji u pronalaženju mesta nesreće kod Čačka?

Zbog čega „panik poziv“ nije pomogao policiji u pronalaženju mesta nesreće kod Čačka?

Danas pre 4 sati