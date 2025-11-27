Promene od 1. januara: Nijedan radnik u socijalnoj zaštiti neće imati platu manju od minimalca

Blic pre 2 sata
Promene od 1. januara: Nijedan radnik u socijalnoj zaštiti neće imati platu manju od minimalca

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je danas da će od 1. januara 2026. godine u celom sistemu socijalne zaštite biti uvedena jedinstvena osnovica za obračun osnovne plate, a novim rešenjem, osnovica će, uz planirano povećanje od 5,1 odsto, iznositi 6.528,24 dinara.

Uzimajući u obzir povećanje osnovice i izmene Uredbe o koeficijentima za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, koje su usvojene na inicijativu ministra za rad i zapošljavanje Milice Đurđević Stamenkovski, od 1. januara naredne godine, nijedan zaposleni u sistemu socijalne zaštite neće primati osnovnu platu koja je manja od iznosa prosečne minimalne neto zarade u Srbiji, navodi se u saopštenju. Do sada su u sistemu postojale čak četiri različite osnovice, što je u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo za rad: Od 1. januara jedinstvena osnovica za obračun plate u sistemu socijalne zaštite

Ministarstvo za rad: Od 1. januara jedinstvena osnovica za obračun plate u sistemu socijalne zaštite

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

Blic pre 1 sat
Aci od Cice 290 miliona evra

Aci od Cice 290 miliona evra

Radar pre 2 sata
Sijarto: Saradnja naše dve zemlje na polju energetike je strateške prirode

Sijarto: Saradnja naše dve zemlje na polju energetike je strateške prirode

Danas pre 2 sata
Zaposleni Apoteke Beograd: Postoji strah da od 2026. godine zdravstvene knjižice neće biti overene

Zaposleni Apoteke Beograd: Postoji strah da od 2026. godine zdravstvene knjižice neće biti overene

Danas pre 2 sata
Značajan porast plata: U Moravičkom okrugu najveća prosečna zarada u Lučanima, slede Gornji Milanovac i Čačak...

Značajan porast plata: U Moravičkom okrugu najveća prosečna zarada u Lučanima, slede Gornji Milanovac i Čačak...

Kurir pre 2 sata