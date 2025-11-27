Putin prvi put progovorio o Lavrovu: Evo šta kaže o glasinama da je šef diplomatije skrajnut, pomenuo i Evropu: "Nećemo napasti"

Najavio je mogućnost sastanka američke delegacije u Moskvi radi razgovora o strateškoj stabilnosti Odbacio je glasine o nemilosti ministra Sergeja Lavrova kao potpuno neosnovane Rusija je spremna da potvrdi da nema nameru da napadne Evropu, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin. - Jedno je reći generalno da Rusija nema nameru da napadne Evropu. Nikada nismo ni nameravali, ali ako žele da čuju od nas, neka to zabeležimo, bez ikakvih pitanja - rekao je