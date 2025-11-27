Skupština Srbije nastavila rad, poslanici opozicije ušli na glavni ulaz: Na dnevnom redu budžet i set energetskih zakona (video)

Diskusija će obuhvatiti i izmene Zakona o udžbenicima, sa fokusom na domaće izdavače Na dnevnom redu su zakoni iz oblasti ekonomije, energetike, nauke i istraživanja, vojske, i zaštite ravnopravnosti Poslanici Skupštine Srbije nastaviće sednicu na kojoj se, između ostalog, razmatra predlog budžeta za narednu godinu danas od 10 sati.

Na početku sednice konstatovano je da je u sali parlamenta 115 poslanika i da postoje uslovi za rad. Sednici prisustvuju i poslanici dela opozicije što znači da su bez problema ušli u zgradu parlamenta nakon jučerašnjih incidenata ispred glavnog ulaza zbog čega je sednica skupštine kasnila dva sata. Poslanik poslaničke grupe "PSG-SDA Sandžaka-PDD" Šaip Kamberi pitao je MUP zašto nema odgovora na njegov zahtev da opština Preševo dobije sopstvenu registracionu oznaku