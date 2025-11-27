Prvi sneg zabeleo Kragujevac: Zimski pejzaž obradovao građane

iKragujevac pre 2 sata
Prvi sneg zabeleo Kragujevac: Zimski pejzaž obradovao građane

Kragujevac je jutros osvanuo pod belim pokrivačem, nakon što je tokom ranih jutarnjih sati počeo da pada prvi sneg ove sezone. Lagan, ali postojan snežni sloj brzo je prekrio krovove, ulice i parkove, donoseći pravi zimski ambijent u grad.

Najviše su mu se obradovali najmlađi sugrađani, koji su već pre polaska u školu napravili prve grudve i sneške, dok su građani komentarisali da je sneg „stigao ranije nego što su očekivali“. Saobraćaj se u većem delu grada odvija usporeno, ali bez većih zastoja. Ekipe zimske službe JKP „Šumadija“ su od ranog jutra na terenu, posipaju so kritičnim deonicama i pozivaju vozače na oprez zbog mogućeg poledica. Meteorolozi najavljuju da se padavine mogu očekivati i tokom
