Radarski snimci pokazuju kakav nas preokret danas očekuje: Ovi delovi Srbije su na udaru padavina

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Radarski snimci pokazuju kakav nas preokret danas očekuje: Ovi delovi Srbije su na udaru padavina

Više padavina u predelima južno od Save i Dunava, manje na severu zemlje.

U višim predelima mestimično uz formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača, a u nižim predelima ponegde se može simbolično zabeleti ili formirati manji pokrivač, veći izgledi za snežni pokrivač u zapadnim i centralnim predelima Srbije, navodi sajt Vreme i radar, gde smo pogledali i kako se "ružičasti oblak" danas kreće nad Srbijom noseći sneg u gotovo sve krajeve. Pogledajte radarske snimke u galeriji: Prema najavama RHMZ samo na severu Vojvodine ostaje suvo,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Sutra oblačno, hladno i nestabilno: Evo gde se očekuje susnežica i ledena kiša

Sutra oblačno, hladno i nestabilno: Evo gde se očekuje susnežica i ledena kiša

Dnevnik pre 27 minuta
RHMZ izdao novo upozorenje: Sneg i poledica u ovim područjima Srbije

RHMZ izdao novo upozorenje: Sneg i poledica u ovim područjima Srbije

Euronews pre 3 minuta
RHMZ objavio novo upozorenje, važi do subote! Oprez se savetuje vozačima, prestanak padavina od ovog dana

RHMZ objavio novo upozorenje, važi do subote! Oprez se savetuje vozačima, prestanak padavina od ovog dana

Alo pre 8 minuta
(Radarski snimci) Padavine ne prestaju 3 dana! Sneg, kiša i susnežica će se sručiti na Srbiju, evo kada i gde tačno, iz sata u…

(Radarski snimci) Padavine ne prestaju 3 dana! Sneg, kiša i susnežica će se sručiti na Srbiju, evo kada i gde tačno, iz sata u sat

Blic pre 1 sat
Stiže nova tura snega i kiše, prognoza - da se smrzneš! Opasna pojava na putu biće u ovom delu zemlje

Stiže nova tura snega i kiše, prognoza - da se smrzneš! Opasna pojava na putu biće u ovom delu zemlje

Alo pre 58 minuta
Upozorenja RHMZ se samo nižu! U ovom delu Srbije lediće se tlo, pali se alarm, oprez nije samo za vozače

Upozorenja RHMZ se samo nižu! U ovom delu Srbije lediće se tlo, pali se alarm, oprez nije samo za vozače

Telegraf pre 38 minuta
Vreme danas oblačno i hladnije s kišom i snegom

Vreme danas oblačno i hladnije s kišom i snegom

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaDunavSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Jelena Kleut – profesorka koja doživljava odmazdu zbog podrške svojim studentima

Jelena Kleut – profesorka koja doživljava odmazdu zbog podrške svojim studentima

Cenzolovka pre 13 minuta
Pokrajinskom poslaniku Radivoju Jovoviću produžena i pooštrena mera kućnog pritvora

Pokrajinskom poslaniku Radivoju Jovoviću produžena i pooštrena mera kućnog pritvora

N1 Info pre 13 minuta
Nova: Na konkurs za novog direktora RTS-a javilo se sedam kandidata

Nova: Na konkurs za novog direktora RTS-a javilo se sedam kandidata

Beta pre 33 minuta
Osveta nedodirljivih: Zašto vlast želi da neutralizuje Specijalno tužilaštvo

Osveta nedodirljivih: Zašto vlast želi da neutralizuje Specijalno tužilaštvo

Danas pre 33 minuta
Macura: Najveći broj dečijih brakova među Romima - oko 56 odsto

Macura: Najveći broj dečijih brakova među Romima - oko 56 odsto

RTV pre 8 minuta