Radarski snimci pokazuju kakav nas preokret danas očekuje: Ovi delovi Srbije su na udaru padavina

Više padavina u predelima južno od Save i Dunava, manje na severu zemlje.

U višim predelima mestimično uz formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača, a u nižim predelima ponegde se može simbolično zabeleti ili formirati manji pokrivač, veći izgledi za snežni pokrivač u zapadnim i centralnim predelima Srbije, navodi sajt Vreme i radar, gde smo pogledali i kako se "ružičasti oblak" danas kreće nad Srbijom noseći sneg u gotovo sve krajeve. Pogledajte radarske snimke u galeriji: Prema najavama RHMZ samo na severu Vojvodine ostaje suvo,