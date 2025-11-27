Srbija - Švajcarska, uživo: Vodimo poen razlike!

Mondo pre 11 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Srbija - Švajcarska, uživo: Vodimo poen razlike!

Srbija dočekuje Švajcarsku i kreće svoj put u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci.

Biće ovo debi Dušana Alimpijevića na klupi Srbije i prvi meč od kada je seo na klupu "orlova". Dešavanja sa meča iz "Pionira" pratite na MONDU. Uspeli su na tri minuta do kraja Švajcarci da izjednače na 79:79, ali smo konačno postigli poene za 81:79. Posle poena za vođstvo Švajcarske šreokreće Tanasković za 83:82. Promašuje Švajcartska pokušaj iz reketa! Dušan Ristić daje trojku i sa 20 poena nas dovodi do 77:72. Nove poene postiže kapiten Ristić, pa se prekida
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Drama u Pioniru, Švajcarci se vratili, problemi za Srbiju

Drama u Pioniru, Švajcarci se vratili, problemi za Srbiju

Nova pre 11 minuta
UŽIVO: Srbija se vratila protiv Švajcarske posle -23!

UŽIVO: Srbija se vratila protiv Švajcarske posle -23!

Sport klub pre 11 minuta
Srbija preokrenula sa minus 23, raspucani Ristić briljira

Srbija preokrenula sa minus 23, raspucani Ristić briljira

RTS pre 11 minuta
BiH pred dolazak Srbije ubedljivo poražena od Turske

BiH pred dolazak Srbije ubedljivo poražena od Turske

Sportske.net pre 11 minuta
UŽIVO Drama!

UŽIVO Drama!

B92 pre 11 minuta
Biberović posle Partizana "zatrpao" i BiH

Biberović posle Partizana "zatrpao" i BiH

B92 pre 6 minuta
Prenos, Srbija - Švajcarska: Apsolutno neverovatna borba za Mundobasket!

Prenos, Srbija - Švajcarska: Apsolutno neverovatna borba za Mundobasket!

Večernje novosti pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u košarciŠvajcarskaŠumaher

Sport, najnovije vesti »

Željko Obradović sleteo u Beograd, dočekali ga brojni navijači Partizana

Željko Obradović sleteo u Beograd, dočekali ga brojni navijači Partizana

Danas pre 2 sata
Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Danas pre 1 sat
Moskva sprečava prijem Crne Gore: Šta je Vasenarski aranžman?

Moskva sprečava prijem Crne Gore: Šta je Vasenarski aranžman?

Danas pre 2 sata
Kada i gde možete da gledate meč Crvena zvezda – FCSB u Ligi Evrope?

Kada i gde možete da gledate meč Crvena zvezda – FCSB u Ligi Evrope?

Danas pre 1 sat
Ludnica: Let Željka Obradovića iz Atine u Beograd najpraćeniji na svetu

Ludnica: Let Željka Obradovića iz Atine u Beograd najpraćeniji na svetu

Danas pre 3 sata