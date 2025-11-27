Zašto “panik poziv“ nije pomogao? Stručnjak objašnjava tragičan slučaj Ane Radović

Morava info pre 26 minuta  |  Nova.rs
Zašto “panik poziv“ nije pomogao? Stručnjak objašnjava tragičan slučaj Ane Radović

ČAČAK – Ana Radović i Aleksandar M. nastradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se, po svemu sudeći, dogodila u nedelju kada je automobil u kom su bili sleteo sa puta i upao u betonski propust kod Međuvršja.

Za njima se tragalo sve do juče, a prvi rezultati istrage ukazuju i to da je Ana pokušavala da pozove pomoć tako što je uputila takozvani „panik poziv“. Inspektor u penziji, Milan Dumanović, za Nova.rs objašnjava zbog čega dve osobe nisu mogle biti pronađene brzo, iako su uputili „panik poziv“. U medijima se, nakon objavljivanja vesti o tragičnom kraju potrage, pojavila informacija da je iz automobila i sa telefona Ane, koja se vodila kao nestala, stigao „panik
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

(Video) Četvoro mrtvih kod Rume: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, izvučena tela iz smrskanog kombija, ima i povređenih…

(Video) Četvoro mrtvih kod Rume: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, izvučena tela iz smrskanog kombija, ima i povređenih – jeziv prizor na licu mesta

Blic pre 1 minut
Kombi smrskan, saobraćaj i dalje obustavljen. Oglasio se MUP o teškoj nesreći kod Iriga: 4 osobe poginule, 3 povređene, za sada…

Kombi smrskan, saobraćaj i dalje obustavljen. Oglasio se MUP o teškoj nesreći kod Iriga: 4 osobe poginule, 3 povređene, za sada

Kurir pre 1 minut
Četiri osobe nastradale, tri povređene u nesreći na putu Ruma - Irig

Četiri osobe nastradale, tri povređene u nesreći na putu Ruma - Irig

Radio 021 pre 26 minuta
Četiri osobe poginule na putu Ruma-Irig, kombi udario u parkiranu mašinu

Četiri osobe poginule na putu Ruma-Irig, kombi udario u parkiranu mašinu

RTV pre 26 minuta
4 osobe poginule, saobraćaj obustavljen Oglasio se MUP o teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Irig-Ruma

4 osobe poginule, saobraćaj obustavljen Oglasio se MUP o teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Irig-Ruma

Blic pre 26 minuta
Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

RTS pre 1 sat
4 osobe poginule u nesreći na putu Irig-Ruma: Na terenu su sve hitne službe i sektor za vanredne situacije (foto)

4 osobe poginule u nesreći na putu Irig-Ruma: Na terenu su sve hitne službe i sektor za vanredne situacije (foto)

Kurir pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Hronika, najnovije vesti »

Jedna osoba stradala u požaru u Zaječaru: Centar za socijalni rad zbrinuo korisnike, kaže - objekat u privatnom vlasništvu

Jedna osoba stradala u požaru u Zaječaru: Centar za socijalni rad zbrinuo korisnike, kaže - objekat u privatnom vlasništvu

N1 Info pre 1 minut
(Video) Četvoro mrtvih kod Rume: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, izvučena tela iz smrskanog kombija, ima i povređenih…

(Video) Četvoro mrtvih kod Rume: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, izvučena tela iz smrskanog kombija, ima i povređenih – jeziv prizor na licu mesta

Blic pre 1 minut
Kombi smrskan, saobraćaj i dalje obustavljen. Oglasio se MUP o teškoj nesreći kod Iriga: 4 osobe poginule, 3 povređene, za sada…

Kombi smrskan, saobraćaj i dalje obustavljen. Oglasio se MUP o teškoj nesreći kod Iriga: 4 osobe poginule, 3 povređene, za sada

Kurir pre 1 minut
Pavle iz Srbije nađen mrtav u motelu u Americi: Telo našlo osoblje u sobi u Los Anđelesu, oglasila se porodica (foto)

Pavle iz Srbije nađen mrtav u motelu u Americi: Telo našlo osoblje u sobi u Los Anđelesu, oglasila se porodica (foto)

Kurir pre 1 minut
"U kontaktu sam sa Aninim ocem, evo šta mi je ispričao o nesreći." Oglasio se Igor Jurić o tragediji kod Čačka: "Situacija je…

"U kontaktu sam sa Aninim ocem, evo šta mi je ispričao o nesreći." Oglasio se Igor Jurić o tragediji kod Čačka: "Situacija je specifična, imam ovu informaciju."

Kurir pre 1 minut