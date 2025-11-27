Dačić: Vlada odlučila da obilaznica oko Beograda nosi ime Milutina Mrkonjića

Nedeljnik pre 51 minuta
Dačić: Vlada odlučila da obilaznica oko Beograda nosi ime Milutina Mrkonjića

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici odluku da obilaznica oko Beograda nosi ime Milutina Mrkonjića, objavio je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić.

On je na Instagramu zahvalio Vladi i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na toj odluci donetoj na četvrtu godišnjicu smrti počasnog predsednika SPS i nekadašnjeg ministra građevinarstva. „Mrkonjić je ceo svoj život posvetio projektima, jedan od njemu najvažnijih bila je obilaznica oko Beograda na čijoj je realizaciji radio od samog početka“, naveo je Dačić.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Obilaznica oko Beograda odsad nosi ime Milutina Mrkonjića

Obilaznica oko Beograda odsad nosi ime Milutina Mrkonjića

N1 Info pre 51 minuta
Obilaznica oko Beograda će nositi ime Milutina Mrkonjića

Obilaznica oko Beograda će nositi ime Milutina Mrkonjića

Danas pre 46 minuta
Obilaznica oko Beograda zvaće se po Milutinu Mrkonjiću

Obilaznica oko Beograda zvaće se po Milutinu Mrkonjiću

Radio 021 pre 51 minuta
Dačić: Beogradska obilaznica zvaće se po Milutinu Mrkonjiću

Dačić: Beogradska obilaznica zvaće se po Milutinu Mrkonjiću

Euronews pre 51 minuta
Dačić: Obilaznica oko Beograda nosiće ime po Milutinu Mrkonjiću

Dačić: Obilaznica oko Beograda nosiće ime po Milutinu Mrkonjiću

RTS pre 36 minuta
Vlada Srbije donela odluku: Obilaznica oko Beograda nosiće ime po Milutinu Mrkonjiću

Vlada Srbije donela odluku: Obilaznica oko Beograda nosiće ime po Milutinu Mrkonjiću

Mondo pre 21 minuta
Vlada usvojila predlog: Obilaznica oko Beograda poneće ime Milutina Mrkonjića

Vlada usvojila predlog: Obilaznica oko Beograda poneće ime Milutina Mrkonjića

Serbian News Media pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSIvica DačićMilutin MrkonjićVlada SrbijeMinistar unutrašnjih poslovaobilaznica oko Beograda

Društvo, najnovije vesti »

Duboka tužilačka država

Duboka tužilačka država

Kurir pre 1 minut
Otmice dece u Africi: 'Bespomoćno sam gledao kako odvode mog sina'

Otmice dece u Africi: 'Bespomoćno sam gledao kako odvode mog sina'

Radio 021 pre 1 minut
Predlog zakona o „e-bolovanju“ preti pravima zaposlenih i povećava rizike po privatnost

Predlog zakona o „e-bolovanju“ preti pravima zaposlenih i povećava rizike po privatnost

Mašina pre 41 minuta
Obilaznica oko Beograda odsad nosi ime Milutina Mrkonjića

Obilaznica oko Beograda odsad nosi ime Milutina Mrkonjića

N1 Info pre 51 minuta
Obilaznica oko Beograda će nositi ime Milutina Mrkonjića

Obilaznica oko Beograda će nositi ime Milutina Mrkonjića

Danas pre 46 minuta