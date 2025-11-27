Dačić: Vlada odlučila da obilaznica oko Beograda nosi ime Milutina Mrkonjića
Nedeljnik pre 51 minuta
Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici odluku da obilaznica oko Beograda nosi ime Milutina Mrkonjića, objavio je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić.
On je na Instagramu zahvalio Vladi i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na toj odluci donetoj na četvrtu godišnjicu smrti počasnog predsednika SPS i nekadašnjeg ministra građevinarstva. „Mrkonjić je ceo svoj život posvetio projektima, jedan od njemu najvažnijih bila je obilaznica oko Beograda na čijoj je realizaciji radio od samog početka“, naveo je Dačić.