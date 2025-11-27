Putinova prva reakcija na nacrt plana SAD i Ukrajine: „Može biti osnova za budući mirovni sporazum“

Nedeljnik pre 2 sata
Putinova prva reakcija na nacrt plana SAD i Ukrajine: „Može biti osnova za budući mirovni sporazum“

Rusija je spremna za ozbiljne mirovne pregovore, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin, dodajući da bi nacrt plana o kojem su razgovarale Sjedinjene Američke Države i Ukrajina mogao da formira osnovu budućeg sporazuma za okončanje sukoba, objavio je NBC.

Ruski lider je rekao da oseća da Vašington uzima u obzir njegovu poziciju, ali da o nekim stvarima još treba razgovarati kada američka delegacija poseti Moskvu početkom sledeće nedelje. U razgovoru sa novinarima tokom posete Kirgistanu, Putin je reagovao prvi put otkako je Kijev obezbedio izmene predloga, koji je prvobitno viđen kao previše povoljan za Kremlj. Predsednik Donald Tramp je pohvalio ogroman napredak, ali su i Bela kuća i Ukrajina nagovestile da ključne
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Rusija nikome nije pretnja! Putin: Moskva spremna da u pisanoj formi pruži bezbednosne garancije da neće napasti Evropu!

Rusija nikome nije pretnja! Putin: Moskva spremna da u pisanoj formi pruži bezbednosne garancije da neće napasti Evropu!

Kurir pre 11 minuta
Putin objavio uslove za kraj rata: "Povucite se ili ćemo vas zauzeti silom"

Putin objavio uslove za kraj rata: "Povucite se ili ćemo vas zauzeti silom"

Kurir pre 1 sat
Vitkof opet kod Putina: Američka delegacija sledeće nedelje u Moskvi, Trampov predlog na stolu

Vitkof opet kod Putina: Američka delegacija sledeće nedelje u Moskvi, Trampov predlog na stolu

Kurir pre 1 sat
Putin otkrio glavni uslov za kraj rata u Ukrajini: Pregovori se vode daleko od linija fronta

Putin otkrio glavni uslov za kraj rata u Ukrajini: Pregovori se vode daleko od linija fronta

Mondo pre 1 sat
Vitkof opet kod Putina: Američka delegacija sledeće nedelje u Moskvi - američki predlog na stolu

Vitkof opet kod Putina: Američka delegacija sledeće nedelje u Moskvi - američki predlog na stolu

Večernje novosti pre 57 minuta
Putin odlučio, Ukrajinci gledaju; Amerikanci dolaze u Moskvu

Putin odlučio, Ukrajinci gledaju; Amerikanci dolaze u Moskvu

B92 pre 1 sat
Putin: Ukrajinska vojska će se povući na ovaj ili onaj način

Putin: Ukrajinska vojska će se povući na ovaj ili onaj način

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonBela kućaRusijaKirgistanKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U Kongresu SAD predloženo više zakona, Peking koristi više od 700 miliona kamera: Koliko je vaše lice zaštićeno?

U Kongresu SAD predloženo više zakona, Peking koristi više od 700 miliona kamera: Koliko je vaše lice zaštićeno?

Danas pre 7 minuta
Nemačka izradila tajni plan za rat sa Rusijom: Oko 800.000 vojnika bilo bi prebačeno na istočni front

Nemačka izradila tajni plan za rat sa Rusijom: Oko 800.000 vojnika bilo bi prebačeno na istočni front

Danas pre 1 sat
Uhapšen glavni hrvatski državni inspektor Andrija Mikulić zbog traženja mita i malverzacija u dva kamenoloma

Uhapšen glavni hrvatski državni inspektor Andrija Mikulić zbog traženja mita i malverzacija u dva kamenoloma

Danas pre 17 minuta
Zvaničnici Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije pozivaju Izrael da okonča nasilje svojih naseljenika na Zapadnoj…

Zvaničnici Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije pozivaju Izrael da okonča nasilje svojih naseljenika na Zapadnoj obali

Danas pre 57 minuta
Fico odbio da smeni Lajčaka, bivši ministar na udaru zbog prepiski sa Epstajnom, premijer kaže da nije uradio ništa: Najavljen…

Fico odbio da smeni Lajčaka, bivši ministar na udaru zbog prepiski sa Epstajnom, premijer kaže da nije uradio ništa: Najavljen bojkot zbog odluke

Blic pre 22 minuta