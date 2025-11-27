Putinova prva reakcija na nacrt plana SAD i Ukrajine: „Može biti osnova za budući mirovni sporazum“

Rusija je spremna za ozbiljne mirovne pregovore, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin, dodajući da bi nacrt plana o kojem su razgovarale Sjedinjene Američke Države i Ukrajina mogao da formira osnovu budućeg sporazuma za okončanje sukoba, objavio je NBC.

Ruski lider je rekao da oseća da Vašington uzima u obzir njegovu poziciju, ali da o nekim stvarima još treba razgovarati kada američka delegacija poseti Moskvu početkom sledeće nedelje. U razgovoru sa novinarima tokom posete Kirgistanu, Putin je reagovao prvi put otkako je Kijev obezbedio izmene predloga, koji je prvobitno viđen kao previše povoljan za Kremlj. Predsednik Donald Tramp je pohvalio ogroman napredak, ali su i Bela kuća i Ukrajina nagovestile da ključne