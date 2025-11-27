Na snazi je narandžasti meteoalarm, sneg danas stiže i u Beograd, a ovi krajevi su „najproblematičniji“ u najavi

Padavine se očekuju ujutro i pre podne, pa ponovo kasnije posle podne i uveče.

Danas RHMZ najavljuje oblačno i hladno vreme uz slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni vetar. Na severu Vojvodine suvo, u ostalim predelima susnežica i sneg. U brdsko-planinskim krajevima stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, najviša dnevna temperatura od 0 do 5 °C, a na snazi je i upozorenje RHMZ. Narandžasti meteoalarm zbog snega danas je na snazi za istočnu i jugozapadnu Srbiju, a žuti za