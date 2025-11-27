Pred dolazak poslanika okupio se veći broj pristalica vlasti, ima i policije

Novi magazin pre 39 minuta  |  N1
Ispred Skupštine u Ćacilendu okupio se veći broj pristalica vlasti, a prisutna je policija, pošto se očekuje da će poslanici opozicije krenuti na svoje radno mesto u parlament, gde se danas nastavlja zasedanje.

Reporterka N1 javila je da je podno stepenica parlamenta veliki broj pripadnika vladajuće stranke, a mogu se videti i redari iz Ćacilenda. Pretpostavlja se da su se okupili kako bi bili tu dok poslanici budu ulazili u Skupštinu. Ima i policije, a novost je da je deo koji se nalazi pored šatora gde je Dijana Hrka otvoren i to je deo gde bi trebalo da uđu poslanici. Podsećamo, poslednja dva dana obeležile su tenzije i napadi na poslanike iz Ćacilenda. Opozicija je
