Mađarska želi da unapredi energetsku saradnju sa Srbijom

Sijarto je u intervjuu Radio-televiziji Srbije (RTS) rekao da će mađarska naftna kompanija MOL dodatno povećati isporuke naftnih derivata Srbiji, nakon što je onemogućeno normalno poslovanja Naftne industrije Srbije zbog uvođenja američkih sankcija usled ruskog većinskog vlasništva u toj kompaniji. “MOL koristi sve moguće metode isporuke, pa i putem železnice, što do sada nikad nisu radili. Sada je stigao prvi voz, a drugi voz se priprema i koristimo Dunav”, rekao