Finiš kampanje u Mionici, Negotinu i Sečnju – koje taktike su primenile vlast i opozicija

Redovni lokalni izbori u Mionici i Negotinu, a vanredni u Sečnju, biće održani u nedelju. Za Negotin i Mionicu raspisani su 1. oktobra, i kampanja u tim opštinama trajala je punih 60 dana. Nešto kraće kampanja je trajala u Sečnju, gde su izbori raspisani skoro mesec dana kasnije.

U Negotinu su se za istu taktiku opredelile i vlast i opozicija. Predvođene Srpskom naprednom strankom i Socijalističkom partijom Srbije, vladajuće stranke nastupiće ujedinjeno. Drugi na listi biće studenti u blokadi i ujedinjena opozicija. Listu zaokružuju i dve grupe građana – "Evropa i mladi – za naš Negotin" i "Srpski liberali – za zeleni Negotin". "Birajte one koji su izašli sa pravim programom, sa održivim i konstruktivnim stvarima, sa planovima, dosadašnjim