Bivši predsednik osuđen na 14 godina zatvora zbog korupcije: Sud bez milosti

Sud u Peruu osudio je bivšeg predsednika Martina Viskaru na 14 godina zatvora, nakon što ga je proglasio krivim za primanje mita godinama pre nego što je stupio na funkciju.

Prema presudi, Viskara je prihvatio mito u iznosu od 676.000 dolara od građevinskih firmi u zamenu za ugovore o javnim radovima dok je bio guverner južne regije Mokegua od 2011. do 2014. godine, prenosi Reuters. Tokom suđenja, koje je počelo prošlog oktobra, Viskara je negirao optužbe, tvrdeći da je žrtva političkog progona. Na vlast je došao 2018. godine nakon što je njegov prethodnik podneo ostavku, a dve godine kasnije smenio ga je Kongres zbog istraga o