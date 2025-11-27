"Bezbednosni interesi moraju biti zaštićeni" Merc: I posle sklapanja mirovnog sporazuma, Ukrajini potrebne jake oružane snage i garancije

"Bezbednosni interesi moraju biti zaštićeni" Merc: I posle sklapanja mirovnog sporazuma, Ukrajini potrebne jake oružane snage…

ČAK i nakon postizanja mirovnog sporazuma, Ukrajini će biti potrebne jake oružane snage i bezbednosne garancije i ne bi trebalo da joj se nameću teritorijalni ustupci, izjavio ja danas nemački kancelar Fridrih Merc.

Foto Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi - Na napore vlade SAD da pronađe rešenje ovde gledamo vrlo pozitivno. Međutim, takođe, ističemo da bezbednosni interesi Evropljana, kao i bezbednosni interesi Ukrajine, moraju da budu zaštićeni - rekao je Merc na konferenciji za novinare sa svojim estonskim kolegom Kristenom Mihalom. U Ženevi su u nedelju i ponedeljak održani pregovori između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, EU i Ukrajine o postizanju mirovnog rešenja za tu
