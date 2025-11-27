Danas oblačno i hladnije sa kišom i snegom

Vremenska prognoza za četvrtak, 27. novembar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

U većem delu Srbije oblačno i hladnije s kišom i snegom uz vetar koji će na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno biti jak, severni i severozapadni. Temperature u većini mesta od nule do sedam stepeni. Padavine se očekuju najpre ujutro i pre podne, tokom dana će kratkotrajno prestati, a kasnije posle podne i uveče ponovo se očekuju širom Srbije. U nižim predelima pretežno kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg, dok se u večernjim, noćnim i