Danas oblačno i hladnije sa kišom i snegom

Vesti online pre 23 minuta  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Danas oblačno i hladnije sa kišom i snegom

Vremenska prognoza za četvrtak, 27. novembar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

U većem delu Srbije oblačno i hladnije s kišom i snegom uz vetar koji će na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno biti jak, severni i severozapadni. Temperature u većini mesta od nule do sedam stepeni. Padavine se očekuju najpre ujutro i pre podne, tokom dana će kratkotrajno prestati, a kasnije posle podne i uveče ponovo se očekuju širom Srbije. U nižim predelima pretežno kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg, dok se u večernjim, noćnim i
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Vreme danas: Oblačno i hladnije, sa kišom i snegom

Vreme danas: Oblačno i hladnije, sa kišom i snegom

Nedeljnik pre 38 minuta
Pao prvi sneg u Beogradu: Zabeleli se pojedini delovi srpske prestonice VIDEO

Pao prvi sneg u Beogradu: Zabeleli se pojedini delovi srpske prestonice VIDEO

Nova pre 8 minuta
Kiša, sneg i temperatura do 7 stepeni: RHMZ objavio gde će i do kada biti padavine

Kiša, sneg i temperatura do 7 stepeni: RHMZ objavio gde će i do kada biti padavine

Danas pre 23 minuta
Važno upozorenje za sve vozače: Sneg može napraviti haos, još 2 veoma opasne pojave na putu

Važno upozorenje za sve vozače: Sneg može napraviti haos, još 2 veoma opasne pojave na putu

Blic pre 13 minuta
(Foto) Pada sneg u Beogradu! RHMZ niže upozorenja: Do kraja dana padavine u celoj Srbiji, ovde će biti i ledene kiše!

(Foto) Pada sneg u Beogradu! RHMZ niže upozorenja: Do kraja dana padavine u celoj Srbiji, ovde će biti i ledene kiše!

Blic pre 58 minuta
Putevi Srbije: Budite oprezni zbog najavljenih snežnih padavina, prilagodite vožnju

Putevi Srbije: Budite oprezni zbog najavljenih snežnih padavina, prilagodite vožnju

Pressek pre 58 minuta
AMSS: Otežana vožnja zbog niskih temperature, kiše i susnežice

AMSS: Otežana vožnja zbog niskih temperature, kiše i susnežice

Moj Novi Sad pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognozavestivremedruštvo

Društvo, najnovije vesti »

Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: U kampanji i političari i studenti

Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: U kampanji i političari i studenti

BBC News pre 53 minuta
Pao prvi sneg u Beogradu: Zabeleli se pojedini delovi srpske prestonice VIDEO

Pao prvi sneg u Beogradu: Zabeleli se pojedini delovi srpske prestonice VIDEO

Nova pre 8 minuta
Božićni post počinje sutra, ovo je dan za praštanje i bogatu trpezu sa ukućanima

Božićni post počinje sutra, ovo je dan za praštanje i bogatu trpezu sa ukućanima

Bujanovačke pre 43 minuta
Vreme danas: Oblačno i hladnije, sa kišom i snegom

Vreme danas: Oblačno i hladnije, sa kišom i snegom

Nedeljnik pre 38 minuta
Gastroenterolog savetuje: Dodajte kašičicu ovog sastojka u kafu — kombinacija čisti creva i podstiče probavu kao sat

Gastroenterolog savetuje: Dodajte kašičicu ovog sastojka u kafu — kombinacija čisti creva i podstiče probavu kao sat

Danas pre 13 minuta