Broj žrtava požara u stambenom kompleksu u Hongkongu porastao na 55

Broj žrtava u požaru koji je zahvatio stambeni kompleks u Hongkongu porastao je na 55, uključujući pripadnike vatrogasne službe, kao nestale se vode više od 270 osoba, 65 ljudi je hospitalizovano, od kojih je 16 kritično, a 25 ima ozbiljne povrede. U saopštenju se navodi da su uhapšene tri osobe starosti između 52 i 68 godina zbog sumnje da su počinili ubistvo iz nehata. Katastrofalan požar u neboderima Hongkonga, stradalo najmanje 36 osoba Kako je policija navela,