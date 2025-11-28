Mol se vraća u igru Mađari imaju jednu prednost u odnosima sa SAD, ta stavka bi mogla da bude ključ rešenja

Pregovori o eventualnoj kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) od strane mađarskog MOL-a ušli su u fokus javnosti, nakon što je šef kabineta premijera Viktora Orbana, Gergelj Guljaš, potvrdio da se razgovori vode i da je u toku “rano ispitivanje mogućnosti” transakcije.

Guljaš je poručio da je u interesu i Srbije i NIS-a da se rusko vlasništvo okonča, a kao realna opcija pojavila se veća uloga MOL-a. Paralelno sa tim, ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto poručio je u Beogradu da će MOL 2,5 puta povećati izvoz nafte ka Srbiji i poručio da će Mađarska “iskoristiti sva raspoloživa sredstva da pomogne srpskom partneru u snabdevanju”. Ovakve izjave pokrenule su dodatna pitanja šta bi kupovina dela NIS-a od strane Mađarske